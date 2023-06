Po dvou týdnech volna jsou opět v procesu. Fotbalisté Příbrami sotva vstřebali konec v baráži o první ligu s Pardubicemi a už se připravují na další druholigový ročník. Trenér Karel Krejčí s realizačním týmem přivítal teprve část hráčského kádru. Kompletní bude až v druhé polovině. Už v pátek ho ale čeká první test, kdy se v Benátkách nad Jizerou utká s Libercem.

Fotbalisté Příbram zahájili přípravu na novou sezonu | Foto: Zdeněk Brož

V Příbrami zatím odmítli zveřejnit změny v kádru, nicméně v první den letní přípravy byla na staru připravena pouze část kádru v čele s kapitánem Tomášem Wágnerem či například brankářskou dvojkou loňské sezony Václavem Smrkovským. Management klubu ale plánuje ještě někoho přivést do týmu.

Krejčí o štaci v Příbrami: Nebyla jednoduchá, udělali jsme kus práce. Co dál?

„Změny v kádru ještě nejsou definitivní. Počítáme s dalšími hráči, kteří přijdou do týmu. Plánujeme oživit tým i o hráče z Afriky a také opět z arabského světa. Nové jméno bude také v realizačním týmu našeho áčka, takže naši fanoušci se mají opět na co těšit,“ nastínil pro klubový web majitel Jan Starka. On sám by měl komentovat příchody k řece Litavce na konci tohoto týdne.

Wágner: Neviděl jsem tam srdce. Baráž musíme brát jako zázrak

Plán přípravy

Pátek 23. června, 15:30 Liberec – Příbram (Benátky nad Jizerou)

Sobota 24. června, 11:00 Příbram – Mladá Boleslav/Táborsko (Benátky nad Jizerou)

Středa 28. června, 11:00 Příbram – Dukla Praha (Příbram)

Sobota 8. července, 10:30 Táborsko B – Příbram

Středa 12. července, 17:30 Zápy - Příbram

Sobota 15. července, Příbram – Admira Praha

Sobota 22. července, 1.kolo F:NL