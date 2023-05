Po pěti mizerných týdnech konečně ukončili trápení, alespoň co se výsledků týče. Fotbalisté Příbrami doma porazili Opavu 2:0 v předehrávce 27. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a minimálně do víkendu se vrátili na barážové pozice. První trefu v zelenočerném dresu zaznamenal Egypťan El Sheikh. Naopak kapitán Wágner patnáctým gólem v sezoně dorovnal vedoucí Suchana mezi střelci.

Příbram doma porazila Opavu 2:0 | Foto: Jan Vostrý

Semkli se a pomalu se jim začala vracet úspěšná herní tvář, která je dostala až na první místo. Chvílemi bylo vidět, že nejsou v optimální pohodě, nicméně fotbalisté Příbrami v pravou chvíli zabrali a po zlepšeném výkonu porazili doma Opavu 2:0. Zvýšili si tak naděje alespoň na účast v baráži o nejvyšší soutěž.

„Určitě jsme navázali na poslední půlhodinu z Vyškova, kdy jsme do zápasu šli s nějakým plánem, který nám vyšel. Co jsem viděl já, tak byla změna energie. Přístup úplně jiný než v předchozích utkáních. Pak si dáváme předpoklad, že můžeme být úspěšní. Takhle se má bojovat o vítězství. Vypadali jsme jako tým, byli jsme organizovaní, což nám před tím chybělo,“ pochvaloval si asistent trenéra Roman Bednář.

Tým Březové Hory míří v McDonald’s Cupu za obhajobou. Dál jde i Benešov a Hýskov

Domácí se však probudili až po dvaceti minutách hry, kdy se přímého kopu ze strany ujal Egypťan El Sheikh a jeho pokus musel vytěsnit až opavský gólman Lasák na břevno. Od té chvíle měli Příbramští navrch a posila od pyramid korunovala svůj výkon ve 33. minutě, kdy si naskočila na centr Zeronika a hlavičkou do protipohybu brankáře otevřela skóre. Pro 30letého fotbalu z afrického kontinentu se jednalo o vůbec první trefu v zelenočerném dresu. „Jeho výkon byl velice přijatelný,“ řekl střídmě na jeho adresu Bednář.

Příbram měla zápas pod kontrolou. Hosté sice občas zahrozili jako například z přímého kopu, Smrkovský v domácí brance ale vychytal nulu, aniž by si připsal zákrok. „Nevybavuji si, že by na mě šla nějaká střela. Byly tam nějaké zblokované, závary. Vše ale vyřešili kluci přede mnou, takže jsem tolik práce neměl,“ uvedl k čistému kontu 22letý brankář, který se po roce podíval do branky v ligovém zápase.

Radikální řez kádrem přinesl bod. Vyškov ho Příbrami daroval

Pojistku na utnutí černé série přidal v 65. minutě kapitán týmu Tomáš Wágner, který udeřil, jak je jeho zvykem hlavou. Přetažený rohový kop Čejky na zadní tyč usměrnil do brány a přidal už patnáctý gól v sezoně. „Gólman míč podskočil, tak jsem zavíral tyč, ale taky jsem tam šel z prostředka. Míč byl ale vysoko, tak jsem soustředil, abych se trefil,“ popisoval zkušený střelec. Opět tak vyrovnal minisouboj s vlašimským vůdcem Janem Suchanem. Oba jsou nyní na vedoucí příčce mezi kanonýry.

Příbram – Opava 2:0 (1:0)

Branky: 33. Youssef, 64. Wágner. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Orel – Líkař, Mojžíš. Diváci: 872.

Příbram: Smrkovský – Antwi (74. Anih), Fišl, Dudl (79. Petrák) – Jahić, Čejka, J. Jeřábek, Šimáček (79. Langhamer), Youssef (88. Mašek) – Wágner (C), Zeronik (87. Švestka).

Opava: Lasák – Janoščín, Bílek (80. Gorčica), Rataj, Vincour – Cykalo, Rychlý (C) (80. Hranoš), Rybička (80. Macháček), Kadlec – Kopečný (66. Šigut), Ščudla (66. Dostál).