Příbramští fotbalisté stoupají tabulkou vzhůru. Po reprezentační pauze dokázali vyhrát i druhý zápas, když uspěli tentokrát na půdě Táborska. O jediný gól v nastavení se přitom postarali domácí. Záložník Jihočechů David Skopec si tečoval míč do vlastní brány rukou a rozhodl o výhře hostů 1:0, jež se rázem vyšvihli do klidného středu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY

Příbram přetlačila Táborsko na jeho půdě 1:0. | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Klíčový moment celého zápasu přišel až v jeho závěru. Příbram zahrávala přímý kop zpoza šestnáctky, odkud poslal centr do vápna kapitán Josef Hušbauer. Původně hledal excelentního hlavičkáře z Norska Hasana Jahiće. Místo něj ale našel ruku domácího záložníka Davida Skopce, který poslal míč za brankovou čáru.

„Dával jsem míč na bránu. Říkal jsem klukům, ať jdou na přední tyč a ať ho tam někdo ztečuje. Nakonec z toho byl gól. Jak se to tam odrazilo? Vůbec nevím. Viděl jsem míč v síti, rozhodčí ukázal, že je gól, tak jsme se začali radovat,“ přibližoval celou situaci příbramský kapitán. S oslavou museli hosté ale dlouho počkat, neboť hlavní rozhodčí Dominik Starý se šel radit nejprve s kolegou, následně se zeptal přímo i Skopce, který se přiznal a ještě musel vše vyřešit s rozčílenou domácí lavičkou. Po dlouhých diskuzích se ale zápas dohrál za stavu 0:1.

„Rozhodčí se zeptal. Nemá cenu se nepřiznávat. Škoda, že to rozhodlo o tom výsledku. Věřím, že se nám to nějak vrátí,“ uvedl sportovně smutný hrdina domácího celku Skopec. Domácí přitom mohli rozhodnout dávno před nastavením, avšak všechny jejich gólové šance skončily těsně vedle. Nejvíce jich spálil Srb Bojan Dordič či kapitán Jiří Kateřiňák. „V prvním půli nám to úplně neladilo. Druhá půle se rozhodla mojí rukou a tím pádem se nemůžu na kluky za co zlobit. Makali jsme, bojovali jsme. Teď nám to moc nepadá,“ hlesl Skopec. Na druhé straně už ve třetí minutě poslal střelu do tyče David Krch.

Příbram tak poprvé v sezoně vyhrála dva zápasy za sebou a po reprezentační přestávce je zatím stoprocentní. Díky šesti získaným bodům z výher nad rezervou Sparty a Táborskem se posunula do klidného středu tabulky vzdálila se sestupovým příčkám na rozdíl sedmi bodů.

Táborsko – Příbram 0:1 (0:0)

Branky: 90+1. Skopec (vl.). ŽK: 1:2. Rozhodčí: Starý – Kříž, Váňa. Diváci: 812.

Táborsko: Pastornický – P. Plachý, Foltyn, Koné, Tusjak – Varačka (60. J. Mach), Bláha (87. Kalousek), Kateřiňák (78. Javorek), Dordić, Skopec – J. Matoušek I (60. Šašinka).

Příbram: Melichar – Jahić, Fišl, Antwi, Švestka – Hušbauer, Vokřínek, Dav. Krch (83. Brabec), Jandera – Nečas (69. Anih), Nkwinga (69. Andronikou).