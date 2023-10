Šňůra pěti výher v řadě skončila. Fotbalisté Příbrami našli po takřka dvou měsících přemožitele, když prohráli v předehrávce 14. kola na půdě Jihlavy. Celek z Vysočiny zasadil dva údery na konci prvního a na začátku druhého poločasu. Hostům se podařilo snížit Anihem na konečných 2:1 pozdě, kdy už běželo nastavení.

Příbrami skončila šňůra výher. V Jihlavě prohrála 1:2 | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Příbram se musela obejít bez kapitána a dirigenta hry Josefa Hušbauera, kterého ze hry vyřadila nemoc. Místo něj nastoupil s páskou na paži nastoupil obránce Daniel Fišl a od začátku zápasu dostal šanci Theodoros Andronikou, který také mohl otevřít skóre. Jeho branka ale padla z ofsajdu.„Měli jsme problém s jednoduchou hrou. Připravovali jsme mužstvo, že takhle budou hrát. Dostávali se nám snadno náběhově za obranu,“ přiznal kouč hostů Karel Krejčí.

Pak už byli mírně lepší domácí, jež se dostali do vedení před odchodem do šaten, když skóre zápasu otevřel Miroslav Křehlík. Hosté mohli okamžitě reagovat, avšak pokus Jakuba Nečase vyrazil brankář Ondřej Mastný na břevno a obránce Milan Piško poslal míč do bezpečí. „Citelně nám chyběl Pepa Hušbauer, takový velitel, který by na to trošku šlápl a hru zklidnil. V první půli málo kombinace, pohybu. Vlastně to bylo jenom čekání na facku. První půle je ale škoda, hlavně gólu do šatny. Kdybychom přežili ten poločas, tak věřím, že bychom si k němu něco řekli a takový zbytečný gól do šatny v 45. minutě,“ shrnul úvodní dějství příbramský trenér.

Domácí přidali druhý gól osm minut po obrátce. Po rohovém kopu a následném centru zvýšil na 2:0 Lukáš Fila a příbramská šňůra výher začala mít trhliny. Hosté se pokusil zareagovat střídáním, ale stále víc ze hry měla Jihlava, Fares Shudeiwa minul jen těsně prázdnou branku Martina Melichara. V tu chvíli hráli borci od řeky Litavky už bez asistenta trenéra Romana Bednáře, který byl vyloučen po dvou žlutých kartách v krátkém sledu. Snížení hostů ale přišlo příliš pozdě. Emmanuel Antwi vstřelil kontaktní gól až v první minutě nastavení.

„Druhou půli se to opticky zlepšilo, byli jsme víc na míči. Samozřejmě jsme dostali druhý gól. Cítili jsme, že do toho musíme sáhnout. Gól na 2:1 přišel pozdě. Škoda, že jsme ho nedali o deset minut dřív,“ mrzelo Krejčího. Jihlava si těsné vedení pohlídala a dotáhla se Příbram na rozdíl jediného bodu. Svěřenci Karla Krejčího zakončí podzimní část dvěma domácími duely, kdy doma přivítají postupně Chrudim a pak Žižkov.

„Viděl jsem svěšené hlavy. Máme za sebou krásnou sérii pěti zápasů. Pokud ale budeme chtít znovu najet na vítěznou vlnu, tak budeme muset přidat. Dostali jsme facku a je potřeba si k tomu něco říct. Celkově to nebyl optimální výkon z naší strany, nebudu se vymlouvat. Z konečného výsledku jsem zklamaný. Myslím, že domácí vyhráli zaslouženě,“ uzavřel Krejčí.

Jihlava – Příbram 2:1 (1:0)

Branky: 44. Křehlík, 53. Fila – 90+1. Anih. ŽK: 4:4. ČK: 0:1. Rozhodčí: Zaoral – Antoníček, Mojžíš. Diváci: 426.

Jihlava: Mastný – T. Svoboda, Vedral, Piško, Farka – Tureček, Shudeiwa (74. Vítek) – Křehlík (86. Peřina), Lacko, Fila (89. Chytrý) – Křivánek (46. Ogiomade).

Příbram: Melichar – Vokřínek (60. Dav. Krch), Jahić, Fišl, Antwi – Švestka, Dudl – Andronikou (60. F. Matoušek), Nečas (82. Vott), Nkwinga (60. Anih) – Jandera (46. Wágner).