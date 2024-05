Velký průšvih na obzoru. Fotbalisté Příbrami visí nad propastí obřích rozměrů. Po porážce 0:1 ve Varnsdorfu jim hrozí pád z FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a tím pádem zmizí i z profesionální fotbalové mapy. V posledním kole s Vyškovem musí doma bezpodmínečně vyhrát a navíc doufat v zaváhání Prostějova, jinak budou v příští sezoně hrát "pouze" ve třetí nejvyšší soutěži.

Varnsdorf (žlutá) doma porazil 1:0 Příbram a slaví druholigovou záchranu. | Foto: Tomáš Secký

„Myslím si, že v prvním poločase jsme ještě byli konkurenceschopni. Po té dlouhé pauze, kvůli bouřce, už ale na hřišti existovalo pouze jedno mužstvo. Bohužel pro nás to byl Varnsdorf, který vyhrál naprosto zaslouženě,“ řekl stručně Jiří Kohout, trenér Příbrami.

Právě Středočeši, kteří v minulosti odehráli několik sezon v první lize, spadli v té druhé na předposlední místo. Po posledním kole jim navíc budou odečteny dva body.

V prvním poločase se hrál vyrovnaný fotbal. O poločase se ale přihnala bouřka, druhá půle začala zhruba s půlhodinovým zpožděním. Pauza lépe pomohla Varnsdorfu, který byl lepší a tlačil se za vítěznou branku. Ta přišla v 76. minutě. Pešl sebral centr Hušbauera a rychle rozehrál na Samka. Ten předvedl sprint přes půl hřiště, patičkou našel Stránského, který centrem na zadní tyč našel volného Vojtu, který hlavou překonal brankáře Melichara.

„Nebudu to protahovat, mám úctu k Jirkovi Kohoutovi a vím, že je teď hodně smutný. První poločas to bylo vyrovnané, i když jsme byli nebezpečnější. S klukama jsme se uklidňovali, že to musí přijít. Pokračovali jsme v dobré hře a stupňovali to. Z hráčů bylo cítit, že hrozně chtějí a byli nakonec odměněni vítězným gólem. Vítězství si hrozně vážíme, jsem strašně rád, že jsme zachránili druhou ligu. V kabině mě kluci polili vodou, mám zkrátka velmi dobré pocity,“ shrnul vše Miroslav Holeňák, trenér FK Varnsdorf.

FK Varnsdorf - 1. FK Příbram 1:0 (0:0)

Branka: 76. Vojta. R: Orel – Leška, Novák. ŽK: Hošek (P), 549 diváků.

Varnsdorf: Pešl – Zálešák, Kubista, Kosař (34. Kouřil), Juzvak (38. Vlk) – Samko, Polyák – Rudnytskyy (C) (81. Dufek), Stránský, Gembický (81. Kříž) – Vojta.

Pozn: Příbrami budou po sezoně odečteny dva body (Etická komise jí v listopadu potrestala kvůli maření verdiktu Sboru rozhodců a nesplacení dluhů bývalým hráčům)