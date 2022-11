A trenérovi. Co vám nejčastěji Radek Sňozík vytýká?

Abych hrál určitě rychleji. Párkrát jsem to tam zadrbal. Tohle mi vytýká.

Co byste naopak vyzdvihl jako svou silnou stránku?

Rozehrávka mi tuhle půl sezonu docela jde a daří se mi.

Máte za sebou 15. kolo. Po polovině soutěže jste první. Čekal jste to?

Po pravdě jsem to moc nečekal, ale je to super.

Obrazem: Rozjetá Příbram se utrhla od Líšně, přejela i mladíky Sparty

Vyhráli jste na Spartě, pro vás čisté konto. Jak byste zápas zhodnotil?

Hned od začátku jsme na ně vlétli. Dali jsme rychlý gól. Pak už jsme si zápas pohlídali.

V první půli jste musel pár zákroků vytáhnout, kde byly hodně důležité. Jak jste vnímal tyhle situace?

Ono to nějak extra těžké nebylo. Jednou jsem stál na správném místě, podruhé jsem mu šel pod nohy a také mě nějak trefil. Jinak na mě nic nešlo, Kluci mi zápas hodně zjednodušili a patří jim velký dík.

Jaké je atmosféra v kabině?

Skvělá. Máme super partu. Na tréninku je sranda. Před ním taky.

Čeká vás poslední zápas s Chrudimí, který vám jako jediný na podzim nevyšel. Teď přichází odveta. Jak se na utkání těšíte?

Určitě jim chceme porážku vrátit a zvládnout doma za tři body.