Nějaká originální gratulace k hattricku na domácím hřišti byla?

Přemýšlím. Měl jsem tam dost zpráv. Televize je znát. Ještě jsem nestihl všechny prostudovat. Psali mi kluci ve skupině, například Tonda Barák. Dostalo se to i do Itálie, a ještě jeden kamarád z Rakouska. Hlavně psali o tom třetím gólu, který se jim líbil, protože jsem ho trefil krásně hlavou a byla to ukázka toho, jak se to má trefit a mně se to povedlo. Samozřejmě na hattrick je větší odezva. Každá gratulace, kdo si vzpomene, je hezká.

Než jste dal první branku, tak vám přitom míče odskakovaly…

Přitom jsem se do 25. minuty cítil velmi dobře, takže se na to podívám pak na videu, protože mi přišlo vše v pohodě. Osobně jsem se cítil dobře. Za stavu 0:0 jsem nedal hlavičku, ale jste další, co mi to říká.

První branka padla po kombinaci. Musel jste si křiknout, nebo vás Dudl viděl?

Křičím furt, což už kluci ví (směje se). Už Surmi (David Surmaj) mi před tím dával přihrávku a ještě nepřišla, ale křiknul jsem si a Dudlis věděl, že mi dával míč naslepo. Akce byla parádní a jsem rád … Ani nevím, jak to mám vlastně hodnotit. Hráli jsme tak dobře od začátku, že to vypadá, že Olomouc nepředvedla nic. Měla tam pár závarů, ale jinak šlo všechno celý zápas za námi. Chtěl bych ale vyzdvihnout náš výkon. Sice přijeli mladí kluci, ale my byli tak nastavení, že nic nesmíme podcenit a jestli na hřišti nenecháme maximum, tak můžeme zápas klidně zremizovat. Jsem šťastný, že se zápas povedl. Byl tady i majitel po dlouhé době, po velké bitvě se vrátil. Dali jsme pět gólů, zápas byl v televizi. Vše se sešlo jak před prezidentem, tak televizí. Všichni jsme spokojení.

Fotogalerie: Gólostroj u Litavky. Příbramské věže deklasovaly Olomouc

Ve druhé půli jste dal dvě branky hlavičkou. Co byste k nim řekl?

Říkám klukům, co jdou kopat, ať dají míč do výšky a přes prvního hráče. Když tam jsem se Surmim, tak je to hodně těžké pro obránce. Soupeř s tím měl problém po celý zápas. Dokázali jsme toho hodně využít. Surmi je fantastický útočník, který je kolem vápna nebezpečný při každým doteku s míčem. I při rohu díky své postavě. Dostával jsem se do vzduchu už v první půli a jsem trošku minul. Druhý gól padl za háčky.

Gólmanovi hostů jste domlouval teč, kterou nepřiznal. Pak dostal pět gólů. Jak byste pospal tento moment?

Znám ho. Byl jsem s ním v Jablonci docela dlouhou dobu. On mi pak vysvětloval po zápase, že první roh asi neměl být, tak to takhle kompenzoval.

Atmosféra dobrá i v kabině. Je to týmový výkon, i když hlavními strůjci vítězství byli útočníci?

Většinou útočníci, když jsem jim zápas povede, tak jsou nejvíc vidět. Všichni viděli, že celý tým hrál na dvě stě procent. Hráli jsme velmi dobře. Jednoznačně zásluha celého týmu. Věřím, že i pro tým je fajn, když útočníci dávají góly a věřím, že se Surmim můžeme dát spoustu branek. Bude to pomáhat týmu a bude vidět výkon týmu a s tím i výkon hráčů. Například Dudlis má dvě asistence a říkám, když nebudeš mít statistiky, tak bude těžké, aby ses někam dostal.

Je po těchto vysokých výhrách Příbram postrachem?

Nemyslím si. Každý zápas je jiný a teď nám sedl se vším sudy. Věřím, že si nějaký respekt získáváme. Ale je to rychlé, jedno utkání se nepovede a sebevědomí týmu půjde dolu. Budu trošku apelovat a trenéři taky, aby kluci trošku spadli od pondělí a makali jsme.