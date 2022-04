Jak brnkají na nervy nespravedlivé výroky?

Hodně! Jsem emočně vypjatý. Na jednu stranu mám rád zápasy, kde jsou emoce a jsou vyhrocené, na tu druhou, když hráč vidí, že rozhodčí posuzuje každý souboj proti našemu týmu a do toho nám odvolá gól, tak potom nervy pracují. Snažil jsem se krotit.

Zápasu dominovalo, že jste drželi míč. Sám jste zmínil, že jste to čekali. Jak se vám hrálo proti urputné obraně?

Hrát do takhle zaparkovaného týmu před vápnem je těžké. Samozřejmě mně to moc nesedí. Mám radši otevřenější fotbal. Pořád jsme se snažili být aktivní. I přesto, že se hráli do téhle obrany, tak jsme nějaké šance měli, ale bohužel.

FOTO: O krok blíž k záchraně. Souboj ohrožených skončil remízou

Vy sám jste jednu měl. Brejk do otevřené obrany, který jste sám zakončil. Jak jste tohle viděl?

Situace začala skvěle od Melíška (Melichara) tím, že jsme na nic nečekali a rychle jsme rozehráli. Najednou byli vzadu dva obránci. Nevím, jestli Wagi to udržel, nebo se oni snažili odvracet. Já jsem sebral odražený balón. Za mě tohle ale bylo to, co jsme potřebovali. Poučil jsem se z Opavy, kde jsem měl úplně stejnou šanci, tam jsem ji bohužel trochu zazdil. Teď jsem se poučil, že mi gólman střelu vyhmátl mě mrzí. Trošku štěstíčka mi asi chybělo.

Ve druhé půli byl zaparkovaný autobus hostů ještě markantnější. Asi vám trenér připomněl, jak se trošku k nim dostat.

Opakoval nám, ať jsme trpěliví. Zároveň na nás apeloval, ať je z naší strany větší aktivita, protože v prvním poločase od nás nebyla taková. Myslím si, že jsme obrátky zvýšili, což přineslo víc šancí, ale bohužel.

Svou hrou jste dostali do hry fanoušky. Na utkání bylo hodně dětí. Pomohlo to zápasu?

Určitě! Za mě, když fanoušci udělají atmosféru, tak se hraje úplně jinak, než když je na stadionu ticho. Tohle mám strašně rád. Chci poděkovat fanouškům, kteří si našli cestu. Podpora byla super. Mně strašně pomáhá, když jsou fanoušci doma slyšet.

Na zápas jste nastupovali s dětmi. Povídali jste si něco po cestě?

Čas od času možná někdo s nimi prohodí nějaké slovo (směje se). Já jsem se jenom zeptal toho kluka, jak to dneska vidí. Ten nám řekl, že vyhrajeme. Bohužel.