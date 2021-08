Středočeši vyráželi do hlavního města s jasným cílem – odčinit právě poslední domácí nezdar s Táborskem (0:2). „Udělali jsme za tím tlustou čáru a věříme, že takový výkon se už nebude opakovat. Víme, že každý má na to aby hrál lépe, tak snad se znovu dostaneme na vítěznou vlnu,“ přál si trenér Jozef Valachovič, který ale zároveň nehodlal pražského soupeře, který dosud nezískal ani bod, podcenit. „Dvakrát vedli, dvakrát zápas neuhráli, takže od nich čekám bojovnost a snahu získat doma první body," doplnil druhým dechem.

Zápas mu dal za pravdu. A co víc, do značné míry se opakovala týden, přesněji osm dní, stará historie. Příbram opět nepodala optimální výkon, střelecky se nedokázala prosadit a dvakrát inkasovala. „Na nás mělo být od první minuty vidět, že jsme sem přijeli vyhrát, jenže to jsem viděl možná na třech hráčích, což je strašně málo. Domácím jsme se sice vyrovnali v bojovnosti, nechávali jsme jim ale moc prostoru a směrem dopředu jsme byli strašně málo aktivní,“ žehral příbramský kouč.

Jediná změna? Oba rozhodující momenty utkání se (na rozdíl od utkání s Táborskem) odehrály po přestávce. Chvíli před neplněním hodiny hry otevřel skóre technickou střelou ze střední vzdálenosti Nabijev. Definitivní pojistku na tři body pak přidal čtvrthodiny před koncem Bazal, který s přehledem zakončil rychlý protiútok. „Věděli jsme, že to bude o tom, kdo dá první gól a misky vah nakloní na svou stranu,“ poznamenal Valachovič. „Zradily nás individuální chyby. Hlavně druhý gól, to je za mě nepochopitelně vyřešená věc, kdy jsme v devíti lidech u vápna soupeře. Pak už to bylo těžké,“ povzdychl si.

Hostům nepomohla ani nová slovenská útočná posila. René Dedič si sice odbyl premiéru v příbramském dresu, když odehrál zhruba závěrečných třicet minut, zvrátit nepříznivý vývoj střetnutí ale nedokázal. „Za nepříznivého stavu jsme dali do hry dva vysoké hrotové útočníky a potřebovali jsme dostávat míče do pokutového území. Bohužel, hráči úplně přesně neplnili to, co jsme od nich chtěli, protože ty míče tam nechodily. Tím pádem jsme se nedostávali ani do šancí,“ vysvětlil Jozef Valachovič.

FK Viktoria Žižkov – 1. FK Příbram 2:0 (0:0). Branky: 58. Nabijev, 75. Bazal. ŽK: 76. Muleme, 90+2. Ahmed – 37. Sus, 55. Petrák, 71. Zorvan. Rozhodčí: Vojkovský – Mikeska, Bureš.

FK Viktoria Žižkov: Soukup – Řezáč, Gabriel, Březina, Muleme – Sixta (73. Zeman), Súkenník – Bazal (81. Koželuh), Petrlák (90. Hosaam El Nagar), Nabijev (81. Ahmed) – Batioja.

1.FK Příbram: Kočí – Cmiljanović (85. Vilotić), Kodr, Soldát (70. Dočekal), Sus – Petrák, Pilík (61. Procházka) – Halinský, Zorvan, Vávra (61. Langhamer) – Voltr (61. Dedič).