Nejtěžšího možného protivníka dostali do baráže o FORTUNA:LIGU. Fotbalisté Příbrami v ní vyzvou čtrnáctý celek nejvyšší soutěže. Jejich soupeřem budou Pardubice. Ze tří možností sice geograficky nejbližší soupeř, ale na trávníku naopak ten, kterého si přáli nejméně. Právě přes něj budou chtít ale ve čtvrtek od 17:30 a následně v nedělní odvetě projít zpět mezi tuzemskou elitu.

V barážovém utkání s Příbrami budou Pardubice v roli favorita. | Foto: Antonín Vydra

„Z té trojice se jedná o nejtěžšího soupeře. Uděláme všechno pro to, abychom přesně postoupili, uhráli co nejlepší výsledek a předvedli dobrý fotbal,“ řekl k nadcházející konfrontaci Jan Vokřínek, jeden ze střelců, který Příbrami vystřelil bod v Táborsku. Kdyby hráči od Litavky vyhráli, mohli jít na Zlín a jejich šance by byla větší než proti Pardubicím. Východočeši totiž na rozdíl od zbývajících dvou soupeřů zvládli skupinu o umístění skvěle a na baráž se připravili čtyřmi brankami do sítě ostravského Baníku. Hráčská kvalita bude rozhodně na jejich straně.

„Je to barážové utkání, hraje se doma-venku. Pokud chceme postoupit do ligy, tak musíme porazit každého. ať už je to Brno, Zlín, nebo Pardubice, tak je to úplně jedno. Připravíme se na dvojzápas a můžeme překvapit,“ prohlásil asistent trenéra Roman Bednář bezprostřední po utkání v Táborsku.

Střeleckou korunu vymění za postup. Myšlenky jsou ve prospěch týmu, říká Wágner

Příbram už se zřejmě dostala z krize, která na ní přišla po Velikonocích přišla. V ní zaznamenala čtyři porážky v řadě, jež ji ve finále stály přímý postup. Nyní jde do baráže s bilancí tří výher a dvou remíz v řadě. „Jsou tady dobré věci, které bychom si měli do baráže vzít. Některé bránění ale musíme zlepšit. Týmový a herní výkon se mi v posledních pěti zápasech líbil. S Pardubicemi můžeme uspět jenom týmově,“ uvědomoval si Bednář.

Třetí tým FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY půjde do dvojutkání s Pardubicemi s téměř vyprázdněnou marodkou. Podle čtyřicetiletého asistenta trenéra by mohli být už k mání Stropek, Šimáček nebo dokonce zambijský Benson Sakala, který v obraně hodně citelně chybí a pro baráž s Východočechy by byl velkým oživením sestavy. „Kvalita týmu by mohla jít nahoru,“ pochvaloval si Bednář.

Zdroj: 1. FK Příbram

Příbram začne baráž doma. „Bude to těžký zápas. Pardubice jsou fotbalové. Doufám, že se s nimi nějak popereme a zkusíme baráž zvládnout,“ řekl záložník Adam Petrák. Na první pohled se zdá úvodní utkání před vlastními fanoušky jako menší handicap, ale například loni hrála Vlašim úvodní duel v Teplicích, kde si prvoligový celek zajistil příslušnost k nejvyšší soutěži.

Klubový šéf by Jaroslav Starka by si hodně přál, aby se klub zpět vrátil mezi elitu. Pak by totiž mohl splatit některé dluhy a sám nastínil, že závazky vůči hráčům a realizačnímu týmu by šly na řadu jako první, což je pro kádr motivací navíc. „Budeme se muset prát o každý metr. Budeme se s nimi vyrovnat jak fotbalově, tak důrazně,“ uvedl Petrák.

Sváteční střelec vystřelil baráž. Jdeme tam. To je hlavní, řekl Petrák