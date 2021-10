Ač se s hlavním sudím zápasu Tomášem Švagrem rozcházel v názoru, zda se o zákrok na pokutový kop jednalo či nikoliv, tak Šiman udržel nervy na uzdě, chladnou hlavu a hořkou remízu na hřišti skousl. Domácímu útočníkovi se snažil vyhnout, co to jen jde. Rozhodčí ale celou situaci vyřešil za něj.

Vlašim vás ve druhém poločase zmáčkla. Byla penalta vyústěním jejího tlaku?

Je jedno, jestli nás soupeř tlačí nebo ne. Kdyby z jejího tlaku vyústil pěkný gól po nějaké akci, tak si řeknu OK. O to víc nás mrzí, že jsme takhle inkasovali z penalty.

Co se stalo v klíčovém okamžiku v 80. minutě?

Asi nemám k tomu co říct. Co se týče Máry Červenky, tak proti němu nic nemám. Je to útočník a chce vyhrát. Zkusil spadnout. Blbý je, že byl metr ode mě. Kdyby byl přímo vedle mě a spadl, tak bych to vzal možná víc než takhle. To je na delegátech a rozhodčích, aby si celou situaci posoudili sami.

Mohl byste daný moment popsat?

Udělal jsem zákrok. Míč mě trefil do hrudi a odrazil se ode mě. Myslel jsem, že ho ještě před Červenkou chytím. Viděl jsem ale, že ho nemám, tak jsem se svalil, jak už jsem byl v pohybu a on metr ode mě spadl taky. Rozhodčí zapískal a myslel jsem, že píská simulování a on penaltu.

Jaký komentář jste k penaltě dostali?

Žádný jsem nedostal. Obdržel jsem akorát žlutou kartu za řeči. Měl jsem je, protože jsem nesouhlasil s tím, jaká to byla penalta. Trošku mě mrzí, že rozhodčí byli na hřišti tři a nevěřím tomu, že všichni mají stejný názor.

Dotáhli byste jinak utkání do vítězného konce i s nulou?

Myslím, že bychom ji udrželi, protože hráči odvedli pořádný kus práce, nebýt tohohle momentu. Už se k němu nechci vracet. Všichni na stadionu ho viděli stejně a kdo je trošku soudný a bude se na celou situaci koukat objektivně, tak posoudí sám, že penalta být neměla.

Byla šance něco se zápasem udělat v posledních minutách?

Už bylo málo času. Kdybychom hru otevřeli a zase chtěli jít do útoku, tak bychom se možná sami potrestali. Dobře, že jsme zachovali klidnou hlavu a nenechali se rozhodit emocemi.

Jak jste viděl utkání ve Vlašimi?

Pro nás hrozně těžké utkání. Nacházíme se v situaci, ve které nikdo z klubu nechce být. Vlašim je mladé, fotbalové mužstvo, silné na balonu. V zápase byly pasáže, kdy mělo více ze hry. Na druhou stranu střely na bránu nebo větší šance jsme měli i my. Od soupeře přišla vážnější střela až před penaltou.

Ve Vlašimi se jinak hrál zápas, který nebyl nijak zvlášť těžký pro gólmana, že?

Určitě nebyl. Hráči udělali spoustu práce, když padali do střel a spoustu jich zablokovali. Sám jsem spíš sbíral odražené střely od nich. Musím je pochválit směrem dozadu. Odehráli náročný zápas. Vlašim byla více času na balonu a po většinu zápasu nás přehrávala. Jsem rád, že jsme si vypracovali nějaké šance i z bloku, kterého jsme se museli držet.

Výrazně jste ale zapracovali na obraně. Alespoň něco pozitivního do konce podzimu i po reprezentační přestávce, že?

Dělali jsme hloupé chyby vzadu. Měli jsme s tím problémy. Ve Vlašimi jsme měli být odměnění nulou a bohužel nebyli. Věřím, že když budeme takhle pracovat, takže nuly přijdou. Pro nás jsou ale důležité body.