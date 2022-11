Jde to samozřejmě za mnou. Penalta je vždy dobrá šance ke skórování. Bohužel gólman tam byl napřed a docela ji vystihl dobře. Kopl jsem jí blbě. Asi to byl zlomový okamžik, protože Chrudim celou dobu bránila v pěti lidech a přišlo mi, že jsem přijela zaparkovat autobus. Přitom je nahoře, takže si myslím, že je škoda, že tam takhle stála vzadu. Ani to nebyl podle mě dobrý zápas. Vůbec jsem se nedostal do hry. Škoda, ztratili jsme dva body, ale tak to je. Nemůžeme všechno vyhrávat. Myslím ale, že první přes zimu budeme.

V průběhu zápasu vyplynula informace, že končí trenéři. Zamávala s vámi informace o jejich odchodu?

Nevím. To je asi otázka na každého z nás. To je prostě fotbal. Měli jsme úspěšný podzim. Uvidíme. Nemusí odcházet jenom trenéři, třeba i někteří hráči, kteří se ukázali, odejdou taky. Trenéři nám tu informaci řekli v úterý. Ale i tak jsme se celých devadesát minut snažili vyhrát. Nedali jsme penaltu, šance, které jsme měli proměnit. Dělali jsme maximum, abychom zápas zlomili na 2:1.

Fanoušci vám za podzim poděkovali a i vy v šatně jste si první místo vyskandovali. Je to počin, který jste nečekali?

Ruku na srdce. Kdo to čekal? Jestli mám být upřímný, tak v létě proběhla čistka. Obměnil se kádr. Přišli kluci, kteří nemají prvoligové ani druholigové starty. Změna je obrovská. Musíme být pokorní a naopak bych řekl, že si musíme vážit toho, co tady je – jsme první, bojujeme o postup do první ligy, což je podle mě velký úspěch. Trenéři sice odchází, všechny nás to mrzí. O tom je ale fotbal. Klobou dolů, za tu práci, kterou zde odvedli.

Z tribuny na první pohled vypadalo, že vás fotbal baví. Bylo tomu tak?

Cíl trenérů byl, aby nás fotbal bavil. Bylo důležité, aby nás bavil a výsledky šly za námi. Lidi řekli, že hrajeme dobrý fotbal a jsme úspěšní. Nakonec jsme díky fotbalu, který hrajeme, první. Super půl rok! Musíme si toho vážit a věřit tomu, že takhle budeme pokračovat dál. Nějaké změny určitě přijdou, jak na trenérských, tak hráčských postech. Ať tady bude kdokoliv, tak z toho musí vytěžit maximum a věřit, že se dá postoupit. Já tomu věřím.

Kanonýr Deníku vládne střelcům ve druhé lize. Příbram chce dostat mezi elitu

Čeká vás čtyřměsíční pauza. Jak se na ní díváte?

Je dlouhá a podle mě špatně. Samozřejmě druhá liga je specifická tím, že některé stadiony nejsou v dobrém stavu. Pauza bude dlouhá a nepříjemná v tom, že budeme trénovat na umělkách dva měsíce, co není dobré ani pro hráče. Je to tak dané, jsme v nějakých podmínkách. Prosinec bývá v pohodě, ale leden a únor jsou kolikrát vánice. Rozhodlo se hodit start až na březen a pro každého je tohle stejné. Musíme si poradit. Začínáme v Karviné, což je prvoligový stadion a tam si s tím poradí. My taky zapracujeme na hřišti.

Už máte plán co budete dělat a jak se budete připravovat?

Budu upřímný, posledních pět, šest zápasů jsem hrál pod injekcí, takže si určitě ze začátku odpočinu. Nabrat kondici a praxi bude určitě čas. Minimálně měsíc dám regeneraci a rehabilitaci. Pro mě je důležité být zdravý. Upřímně jsem rád, že sezona končí takhle brzy, protože první co bylo v den zápasu, že jsem psal doktorovi a nebylo to příjemné. Udělal jsem ale vše pro tým. Všichni ale budou mít bolístky, takže všechno vyléčit.

Čeká vás dokopná. Jak se na ní těšíte?

Těším se. Jsme první. Pojďme si toho vážit a užít. Budeme čtyři měsíce na prvním místě. Je to fotbal. Rozloučíme se s trenéry. Já jim přeji jenom úspěch, zaslouží si ho. Věřím, že pro fanoušky to bude trošku nepříjemné, protože měli trenéry rádi. Možná nějaké změny v kádru je taky můžou zklamat. Ti, co sem ale přijdou, se musí nastavit tak, že jdou do klubu, který hraje o první ligu a musí odvést maximum.