Příbramský vůdce se stal jednoznačným hrdinou hostů duelu v Drnovicích. Po hodině hry přišla jeho desetiminutovka, kterou si podmanil. Nejprve proměnil penaltu střelou doprostřed branky a následně se činil i na opačné straně hřiště. V okamžiku, kdy už domácí sahali po vyrovnání, tak vůdce Středočechů poslal míč do bezpečí. „Je to právem náš kapitán a na hřišti nechá všechno. Fotbalový bůh mu to poté vrací,“ řekl na jeho adresu trenér Tomáš Zápotočný.