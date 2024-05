Na hraně se pohybující fotbalová Příbram remizovala v domácím důležitém souboji o záchranu. Proti Jihlavě chtěla ale získat plný počet bodů a nejenom jeden za výsledek 1:1. Nakonec se musela spokojit i s tím, když se hosté z Vysočiny dostali do vedení a za domácí se následně trefil z penalty kapitán Hušbauer. V příštím kole se možná rozhodne o osudu Středočechů, kdy je čeká zápas pravdy s Varnsdorfem.

Příbram v záchranářském souboji uhrála doma s Jihlavou jen bod | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

„Samozřejmě jsme chtěli vyhrát. To je jasné. V téhle matematice by nás výhra posunula někam jinak. S pokorou ale bereme i bod,“ uvedl ve čtvrtek uvedený trenér Příbrami Jiří Kohout po konečné remíze 1:1. Nový kouč mohl počítat v sestavě s uzdraveným kapitánem Josefem Hušbauerem a domácí byli v důležitém zápasu aktivní, avšak většina příležitostí skončila bez využití.

„V těch šancí byl většinou Fall. Pro něj strašná škoda, protože gól by mu strašně pomohl. Těch situací tam byla řada. Bohužel, nemůžeme mu nic vyčítat,“ komentoval Kohout. Oba týmy věděly, oč se hraje a tak se soustředily převážně na obranu a zároveň se vyvarovat chybám.

Kohout: Povinnost velí abychom vyhráli. Snad se budeme radovat

„Tyhle zápasy nejsou moc o fotbale, ale o tom, kdo udělá první chybu. Výsledky jsou pak 1:0, 0:1, 1:1. Tým nechce udělat chybu. Chtěli jsme hrát malinko víc, jinak. Hráčům ale patří absolutorium,“ měl jasno Kohout. Jako první zaváhala Příbram, když zkraje druhého poločasu nechala volnou zadní tyč a z rohu udeřil Franěk.

„Mrzí mě to, protože to je standardní situace, na kterou jsme se připravovali. Na zadní tyči nám tam vyplaval hráč, jednoznačně chyba. Kluci to nesložili. Bylo perfektní, jakým způsobem zareagovali. Plno nás plné hřiště, měli jsme tam řadu možností. Nakonec jsme alespoň z penalty srovnali,“ řekl Kohout.

Kryl záda Mazuchovi či Zápotočnému. Na nikoho neřvu, říká brankář Poplštein

Domácí po inkasované brance pokračovali dál v aktivitě a za svou iniciativu si vysloužili v 70. minutě po faulu na Antwiho penaltu. Té se ujal kapitán Hušbauer a střelou po zemi k tyči srovnal na konečných 1:1. Jednalo se o vůbec jeho první trefu v sezoně. I přes remízu se Příbram dál nachází v kritické situaci na hraně, kdy jí od sestupového pásma dělí bod. Klíčový zápas jara pro ní nastane příští víkend ve Varnsdorfu, který bude duelem kdo s koho.

Příbram – Jihlava 1:1 (0:0)

Branky: 70. Hušbauer - 48. Franěk. ŽK: 0:1 Rozhodčí: Pechanec - Šimáček, Černoevič. Diváci: 560.

Příbram: Melichar - Antwi, Brabec (65. Nkwinga), Jahić, Fišl, Matoušek - Coňk, Švestka, Hušbauer - Nečas, Fall (81. Čejka).

Jihlava: Soukup – Farka (89. Tureček), Piško, Vedral, Chytrý, Křehlík – T. Franěk (60. T. Svoboda), Lacko (76. Shudeiwa), A. Pešek (60. Ogiomade) – Araujo-Wilson, Šancl (60. Selnar).