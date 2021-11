„Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Obrovská vzpruha pro náš tým a tři body v našem postavení hodně důležité. Musím poděkovat klukům, jak k tomu přistoupili. Zasloužené, vydřené vítězství,“ ulevil si po zápase trenér Tomáš Zápotočný, který tak po nástupu na lavičku Příbrami uhrál po předchozí remíze premiérovou výhru v roli hlavního kouče.

Utkání přitom začali lépe domácí a díky aktivnějšímu úvodu se po zásluze dostali do vedení. „Nechytili jsme začátek. Prvních dvacet minut jsme byli všude druzí. Viděl jsem Táborsko několikrát a upozorňoval jsem kluky, že má nepříjemné standardní situace,“ prozradil Zápotočný. Ještě do přestávky ale stihli jeho svěřenci vyrovnat, když Vilotić našel ve vápně kapitána Pilíka a ten upravil skóre na 1:1.

„Denis (Halinský) mi hezky nahrál, viděl mě, že běžím do vápna a já jsem posunul míč Pildovi. Krásna týmová akce!“ pochvaloval si Srb ve službách Příbrami. Po hodině hry poslal kapitán hostů míč do pokutového území, kde se prosadil právě Vilotič. „Věděli jsme, že standardky ohrozit Táborsko. Pilda dobře nakopl a já jsem to trefil,“ popisoval autor druhé branky vítězného celku.

Ženy patří k plotně. Z ankety fotbalové Příbrami šílí internet

K Pilíkovi se vyjádřil i trenér Zápotočný. „Výborný výkon. Připravil standardku. Jako kapitán ukázal, že dře, že se rozdá pro tým a jsem za něj rád,“ podotkl hlavní kouč. Další jednotlivce odmítl hodnotit. „Vyzdvihl bych tým. Ukázal charakter. Kluci mě překvapili na to, v jaké jsme situaci,“ dodal vzápětí.

Zápotočný se rozhodl v Táborsku dát šanci v bráně Kočímu, který se mezi tři tyče postavil po třech měsících. Naposledy chytal v domácím utkání proti rezervě Sparty (0:2). „Věděli jsme, že máme dva zápasy před sebou. Šimimu (Jakub Šiman) jsem říkal, že to není o tom, že by pustil nějaký laciný gól. Chtěl jsem dát oběma šanci a pohrát si takhle se sestavou,“ uvedl příbramský kouč.

Středočeši zvítězili v Táborsku i díky třem gólům, které vstřelili na půdě soupeře. Letos se jim podobný kousek povedl už potřetí. „Je to pro mě složitější. Jako hráč jsem venku nesbíral body a doma ano. Teď je tomu naopak. Myslím si, že doma nedostaneme tolik soupeře pod tlak a na tom budeme pracovat,“ přemítal Zápotočný.

I tak se ale jeho svěřenci museli strachovat o výsledek, protože domácí snížili v 82. minutě zásluhou Tijaniho. „Mohli jsme to vyřešit i před tím. Měli jsme dvě tutovky, pak jsme výsledek ubránili, což je nejdůležitější,“ konstatoval Vilotić. „Zápas měl úplně všechno. Viděli jsme pět gólů. Jsem rád, že jsem jedním pomohl,“ uzavřel 22letý Srb. Příbram zakončila podzim výhrou. Po 16 kolech má na kontě 17 bodů s bilancí čtyř výher, pěti remíz a sedmi porážek a přezimuje na třinácté pozici. Nyní hráče čekají ještě dva týdny trénování a poté se sejdou pátého ledna, kdy odstartují přípravu na jarní část sezony.

Táborsko – Příbram 2:3 (1:1)

Branky: 20. Provazník, 82. Tijani – 39. Pilík, 61. Vilotić, 71. Voltr (pen.). ŽK: 4:5. Rozhodčí: Švagr. Diváci: 497.