Jejich situace je kritická. Fotbalisté Příbrami míří do Pardubic s dvoubrankovým mankem a vědomím, že jejich šance v baráži o postup do FORTUNA:LIGY jsou hodně mizivé. Východočeši drží všechny trumfy a v domácím prostředí budou chtít stvrdit setrvání mezi elitou. Zvlášť, když se tak dlouho těšili na nový stadion. „Určitě tam nepojedeme odevzdaní,“ hlásil po úvodní prohře 0:2 asistent trenéra Roman Bednář.

Příbram doma prohrála s Pardubicemi 0:2. | Foto: Jan Vostrý

„Bylo by úplně hloupý, kdybychom tam jeli odevzdaní. Pořád jsou to dva góly a stále je to fotbal. Může se stát cokoliv. Bylo by fajn, kdybychom baráž nějak zdramatizovali. Pokusíme se vstřelit první gól, ale bude to hodně těžké utkání,“ hlásil už ve čtvrtek Bednář. A také moc dobře věděl, že zvítězit o dvě branky se v Pardubicích povedlo letos jen Spartě a Slavii.

Rozhodla kvalita. Byla na straně Pardubic, uznal Bednář po prohře

Příbram se tak musí pokusit o fotbalový zázrak, aby se mohla po dvou letech vrátit mezi elitu, ovšem k postupu musí splnit de facto nemožný cíl. Odvetné utkání tak rozhodne, kdo dá první gól. „Pardubice, i když jsou mladý tým, tak mají něco za sebou. Takhle bychom je chtěli rozviklat, ale nemyslím si, že kdybychom dali gól, tak že by v utkání nebyly. Víme s pokorou, jak těžký zápas nás čeká,“ uvedl Bednář.

Jistá naděje pro Příbram by tu byla, pokud by v Pardubicích předvedla podobný výkon jako v úvodu prvního utkání, tak šanci má, nicméně nabídnuté příležitosti musí využít. „Když budeme hrát jako v prvním poločase doma, tak máme ještě nějakou šanci. Uvidíme. Zabojujeme!“ řekl Jakub Zeronik, jehož pokus skončil na tyči.

Foto: Dvě tyčky a tvrdá lekce. Dva góly Pardubic srazily Příbram na kolena

I on ví, že v případě, že se domácí dostanou do vedení, tak by se utkání jen dohrávalo. „Kdyby Pardubice daly první gól, tak už baráž pohlídají. My se ale budeme snažit dát první gól a pak věřit, že je stlačíme a přidáme ještě druhý, popřípadě třetí,“ uzavřel 22letý útočník.