Už z toho musí být pořádně frustrovaní. Fotbalisté Příbrami jsou v domácím prostředí lepší, tlačí na soupeře, přesto si tři body odváží vždy hosté. Líšni, Vlašimi či naposledy Olomouci B stačila jedna trefa, aby zvítězily, zatímco hráči od řeky Litavky smutní. „Každý zápas je to samé. Hrajeme pořád stejně, ale góly nedáváme,“ zoufal si útočník Jakub Nečas. Druhou ligu teď navíc čeká anglický týden.

Jakub Nečas po utkání s Olomoucí B | Video: Deník/Ondřej Jícha

Třetí zápas jste doma prohráli opět 0:1. Jaké je vaše hodnocení?

Hodnotí se samozřejmě těžko, protože jsme doma zase nevyhráli. Body v domácím prostředí nesbíráme a v konečném součtu nám budou chybět.

Co se stalo, že když už měla přijít remíza, tak se otevřelo okno v obraně?

Byla tam situace na levé straně, kdy se Olomouc dostala do zakončení a bohužel pro nás ho jeden z našich obránce nešťastně tečoval gólmanovi do protipohybu, což se stane. Takové góly ve fotbale padají, ale škoda že zase do naší brány. My jsme nějaké šance v první i ve druhé půli měli. Když ale nedáme gól, tak nemůžeme pomýšlet na body.

Domácí vystřízlivění. Příbram opět selhala v koncovce. Tři body míří na Hanou

Góly vám citelně chybí. Teď navíc i málo zakončení …

Určitě toho bylo málo. Když góly nedáváme, tak je potřeba se do šancí dostávat víc. Když nám nestačí jedna, tak si jich v zápase musíme vypracovat deset nebo dvanáct a doufat, že gól padne. My si ale šance tolik nevytváříme a gólů není tolik. Takže určitě musíme zapracovat na tomhle, abychom se do nich dostávali a pak můžeme pomýšlet, že začneme branky dávat.

Olomouc se stáhla před bránu a vy jste začali nakopávat balóny. Proč nevyšla ani tato taktika?

Zápas byl vyrovnaný celkově. Víc by mu slušela remíza. Olomouc se ve druhé půli ke konci zápasu víc stáhla a hrála vyloženě na remízu, přesto si odváží tři body. Možná jsme míče nakopávali zbytečně. Každý zápas je to samé. Soupeře přehráváme, ale góly nedáváme. Je potřeba něco změnit. Kdybychom věděli co, nebo jaký recept použít, tak bychom se to snažili dělat a třeba by góly přišly. De facto ale hrajeme pořád stejně a góly nedáváme. Je potřeba na tom zapracovat v tréninku, něco si říct.