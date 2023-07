V duelu se Žižkovem se stal příbramským hrdinou. Fotbalový záložník Jakub Nečas spasil hosty v 88. minutě, když gólem na 3:2 rozhodl o výhře pro účastníka posledního baráže. S nováčkem soutěže se ale svěřenci Karla Krejčího hodně trápili a 28letý hráč, který přišel z Brna moc dobře věděl, že podobný výkon by v dalších kolech měl k bodům hodně daleko.

Jakub Nečas rozhodl utkání na Žižkově | Foto: Zdeněk Brož

Máte za sebou zápas na Žižkově (3:2). Jaká je spokojenost s výsledkem?

Je to zápas za tři body, takže si toho vážíme. Předvedená hra nebyla taková, jakou si představujeme. Teď nám to stačilo, ale příště nemusí. Potřebujeme si říct, jak chceme hrát odzadu a jak vepředu a trochu na tom zapracovat. K tomu pozitivnímu výsledku přidáme i lepší hru.

Pozitivní je, že jste dal branku, navíc v 88. minutě, což už má hodně velkou váhu. Jak tohle vnímáte?

Samozřejmě má váhu, branka byla rozhodující, ale ve finále je jedno, jestli padne v devadesáté minutě nebo první. Jsem rád, že gól znamenal tři body. Výkon ale nebyl úplně optimální. Musíme si ale vážit, že si odtud z těžkého prostředí vezeme tři body.

Bylo pro vás zakončení těžké?

Možná bylo trochu horší, že jsem na něj měl tolik času, takže jsem mohl přemýšlet, co chci udělat. Říkal jsem ale klukům v kabině, že když míč skončí v bráně, tak je jedno, jak ho tam dostane.

Příbram veze body z Žižkova! Přežila penaltu a rozhodla v 88. minutě

V první poločasu se vám nedařilo dostat do vápna. Proč?

Nechali jsme se Žižkovem trochu zatlačit. Byli jsme pasivní a nefungovala nám hra, kterou jsme chtěli praktikovat. Chtěli jsme být víc aktivní a na míči, což se nám nedařilo. Žižkov nás trestal, dal gól. Podařilo se nám vyrovnat a vzápětí jsme dostali další. Přesto jsme ukázali sílu. Dvakrát jsme prohrávali a přesto jsme vyhráli. I takové zápasy jsou potřeba. Máme na čem pracovat.

Do Příbrami jste přišel z Brna. Je to návrat k Nečasovi z dřívějších dob?

O tomhle se můžeme bavit trochu později. Budu se snažit naplňovat pozici, kterou mám. Půlka gólu jde za Krchem. Skvěle vybojoval balón a připravil mi prostor. Já šel jen sám na bránu. Jsem rád i za něj, že jako střídající hráč přišel do zápasu a pomohl nám ho rozhodnout.