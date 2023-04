Senzaci na účet vedoucího celku nabídlo vložené 23. kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Fotbalisté předposledního Třince, kteří den před utkáním dostali nového trenéra Romana Westa, v něm porazili vedoucí Příbram 2:1, jejíž první místo je v ohrožení. Slezané vykročili za vítězstvím v první půli dvěma trefami v rychlém sledu. Za hosty korigoval až deset minut před koncem kapitán Tomáš Wágner.

Příbram prohrála překvapivě v Třinci. | Foto: Jan Vostrý

Jasná záležitost. Podobný scénář se čekal při střetnutí předposledního s prvním, avšak outsideři z Třince dali Příbrami pořádně za vyučenou a pořádnou lekci do závěrečných kol v boji o postup do nejvyšší soutěže. „Utkání jsme začali vlažně. Mysleli jsme si, že to přijde samo a bohužel nepřišlo. Měli jsme obrovskou šanci Wágnera a mohli vést 1:0, nedali jsme. Začali jsme hrát až druhou půli,“ komentoval trenér hostujícího celku Dušan Uhrin mladší.

Příbramský kapitán sice parádně trefil míč hlavou, avšak domácí gólman Adamuška předvedl parádní zákrok. Od té doby převzal iniciativu Třinec pod novým koučem Romanem Westem začal mít na hřišti navrch. Nejprve Jeřábek fauloval unikajícího soupeře k zemi a Straňák z přímého kopu parádně obstřelil zeď tak, že se gólman Melichar natahoval po míči marně. Hosté do přestávky udeřili ze standardní situace ještě jednou zásluhou Holíka.

„Dalo se čekat, že tady bude trošku napnutější atmosféra. Dostali jsme dvě zbytečné branky po standardních situacích, což by se nám nemělo stávat. Soupeř měl jinak jednu šanci na začátku zápasu, pak další během prvního poločasu a pak už ne. Utkání jsme si prohráli sami,“ řekl trenér Uhrin.

S příchodem druhé půle byla Příbram aktivnější. Její centry na Wágnera si ale domácí pohlídali až do 81. minuty, kdy se kapitán hostů prosadil hlavou a třináctým gólem v sezoně snížil, na víc se už ale vedoucí celek nezmohl a v Třinci prohrál 1:2. „Pro nás se jedná o komplikaci. Chtěli jsme vyhrát, ale ztratili jsme s předposledním týmem. Soutěž je vyrovnaná, a když zaváháte, nevyhrajete. Teď se musíme soustředit spíš, abychom utkání zvládli v Olomouci a pak doma,“ uzavřel kouč hostů Dušan Uhrin mladší.

Třinec – Příbram 2:1 (2:0)

Branky: 31. Straňák, 38. Holík – 81. Wágner. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Kvítek – Kříž, Černoevič. Diváci: 215.

Příbram: Melichar – Dudl (86. Antwi), Fišl, Jeřábek, Langhamer (68. Anih), Petrák, Stropek, Šimáček (46. Youssef), Vokřínek (90+2. Mašek), Wágner, Zeronik (86. Jahić).