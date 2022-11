„Bylo to těžké, srdce nám to drásá, nechceme odcházet z klubu, od hráčů, ale nabídka přišla a probírali jsme to. Spousta lidí to asi nepochopí, ale je to prostě obrovská výzva a s klukama jsme to řešili na rovinu, žádná podpásovka,“ řekl Tomáš Zápotočný. Marek Nikl dodal, že jejich spolupráce bude stejná. „A věřím, že bude fungovat dál skvěle.“