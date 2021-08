Naposledy druholigoví fotbalisté Příbrami prodloužili čekání v páteční televizní předehrávce, v Ústí nad Labem vyválčili bod po remíze 2:2. Znovu hodně smíšené pocity se po utkání „praly“ v kapitánovi celku od Litavky Tomáši Pilíkovi.

„Byl to zápas na tři body. Místo, abychom dva-nula vedli, necháme si dát strašně hloupý gól. Opakuje se nám to, neustále výsledek honíme, což je těžké. Měli jsme dnes jednoznačně vyhrát,“ zopakoval jeden z lídrů příbramské sestavy.

Po sérii tří porážek a jedné remízy jel s týmem na sever pro tři body. Nejen proto považuje bod, byť plusový získaný na hřišti soupeře, za slabou odměnu. „Podle průběhu a šancí, co jsme si vytvořili, jsme rozhodně měli na tři body. Musíme se zlepšit v koncovce a nedostávat takhle hloupé góly,“ vypíchl stejné nedostatky, jaké jeho tým trápily už v předešlých kolech.

Jejich výsledkem je tak start, jaký si v Příbrami rozhodně nepředstavovali. Na druhou stranu je ale podle kapitána stále ještě dost času vymanit se ze spodních příček tabulky.

„Bude se to počítat až po konci. Samozřejmě víme, že jsme měli nějakou špatnou sérii, ale doufám, že už dneska bylo vidět, že když k utkání přistoupíme, jak máme, tak určitě patříme výš. Potřebujeme to ale nějakým způsobem zlomit, udělat nějaké dobré výsledky po sobě, abychom se vyškrábali nahoru,“ přeje si Pilík, podle kterého výkon v Ústí úplně špatný nebyl. „Kdo viděl naše zápasy předtím, musel změnu vidět. Ale hraje se na výsledky. Nikdo nemůže říct, že jsme hráli špatně, ale je z toho jen bod. Ale je to málo. Chtěli jsme tři,“ dodal.