Už musela přijít a na domácí výhru také dlouho čekali a na šestý pokus se dočkali. Fotbalisté Příbrami k ní nakročili rychle, už ve čtvrté minutě díky Dedičovi, který se trefil do brány bývalého klubu. „Konečně jsme doma vyhráli a udrželi nulu. Stejně jako proti Vyškovu, kdy jsme dali první gól, tak i Opava nás zatlačila. Měla dvanáct rohů, byla nepříjemná,“ uvedl autor úvodní branky, který se trefil zpoza vápna. Osmadvacetiletý útočník potřetí za sebou vystřelil výhru a Středočeši se díky ní odpoutali od trojice pod nimi, ačkoliv všichni tři budou ještě dohrávat.

„Byl to náročný zápas pro nás, ač jsme do něj vstoupili velmi dobře. Místo toho, aby nás gól uklidnil, tak naopak otěže zápasu převzali hosté,“ konstatoval trenér Jozef Valachovič. Sám přiznal, že první poločas uhráli jeho svěřenci se štěstím. O přestávce tak dorazila do domácí šatny bouřka. Hosté totiž v úvodní půli byli aktivnější a prakticky celých 45 minut se odehrálo na polovině Příbrami.

Valachovič se o přestávce rozhodl ke změně rozestavení. „Pomohlo nám, že šel Tomáš Pilík na kraj. Druhý poločas z naší strany vypadal rozhodně lepší,“ pochvaloval si Valachovič. Příbram udělala systémovou změnu a vyplatila se. Právě Pilík přidal druhou trefu. Domácí ale mohli zvítězit výraznějším rozdílem. „Mrzí nás, že jsme nevyužili gólové příležitosti. Od 60. minuty jsme měli několik šancí,“ litoval trenér Příbrami.

Dedič se prosadil střelou zpoza vápna, tedy z místa, odkud střílí zřídka. „Hodně málo se dostávám do takovýchto situací. Chtěl jsem zakončit okamžitě a ne se nějak rozmýšlet,“ komentoval gólový okamžik. Osmadvacetiletý fotbalista přišel do Příbrami právě ze slezského klubu, kde strávil uplynulé dvě sezony. „Určitě jsem byl namotivovaný, chtěl jsem podat dobrý výkon. Věděl jsem, že Opava je na tom stejně jako my,“ podotkl Dedič, který přiznal, že s bývalými spoluhráči je stále v kontaktu.

Pro Příbram se jednalo o důležitou výhru. Kdyby ani tentokrát nezískala tři body, byla by její situace hodně vážná. V následujících dvou duelech se navíc střetne s nejhoršími celky druhé nejvyšší soutěže. Nejprve jede do Chrudimi a následně doma přivítá Třinec.

Příbram - Opava 2:0 (1:0)

Branky: 4. Dedič, 69. Pilík. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Hrubeš. Diváci: 860.

Příbram: Šiman – Sus, S. Kingue, Vilotić, Mezera – D. Procházka (88. E. Antwi), T. Pilík (C) (79. Langhamer), Petrák (61. Obdržal), M. Čermák, Vávra (46. Hájek) – Dedič (79. Voltr).