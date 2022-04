Jako první si vzala slovo Opava. V 7. minutě zahrával Helešic standardní situaci. Balon poslal před branku, kde chyběl Rychlému kousek, aby ho uklidil do sítě. O necelých deset minut později kopala Příbram rohový kop. Odražený balon se po centru Vávry dostal ke Kvídovi, který ho uklidil do branky – 0:1. O pár chvilek později měli možnost rohového kopu Opavští. Míč se od Šiguta dostal k Didibovi, který trefil tyč. Na druhé straně střílel vedle Vilotič. O vyrovnání se dále snažili Rataj s Didibou, avšak jejich hlavičkové pokusy letěly nad bránu. Příbram vystrčila růžky ve 32. minutě, kdy se střele dostal Wágner, Digaňa ho vychytal. Práci měl i příbramský strážce svatyně Melichar, který se blýskl pohotovým zákrokem proti jedovce Helešice. V závěru první půle zahrávali Opavští další standardku, Helešic hledal Žídku, tomu nakonec chyběly centimetry k tomu, aby uklidil balon do sítě.