Lídr druhé nejvyšší soutěže oznámil další posílení. V kádru Příbrami se brzy objeví třicetiletý fotbalový útočník Ahmed El Sheikh. Ofenzivní pravé křídlo by mělo doplnit už tak sladěnou dvojicí kanonýrů Tomáše Wágnera a Davida Surmaje a pomoci středočeskému klubu k návratu mezi elitu, kam jí chce sám dostat.

Ahmed El Sheikh z Egypta novou posilou Příbrami | Video: Zdeněk Brož

Když se řekne Egypt, tak si většina lidí vybaví pyramidy, velkou říši, vyspělou civilizaci a dovolenou. V Příbrami si ale lidé budou moci nyní zjistit, jak jsou na tom tamější fotbalisté. Jeden z nich totiž přihází oblékat zelený dres do konce letošní sezony. Ahmed El Sheikh přišel do týmu z týmu El Masry.

„Na začátku přestupního období jsem měl dost nabídek z asijského kontinentu a arabského zálivu. Po jednání s agentem jsme se domluvili a využili příležitosti přestoupit do České republiky a do Příbrami. Společně jsme se shodli na tom, že se pro mě jedná o dobrou destinaci, abych si zahrál v evropském fotbale,“ řekl El Sheikh k přesunu do týmu lídra druhé ligy.

Egypťana zaujala představa prezidenta klubu Jaroslava Starky. „Chce zpátky do první ligy, hrát dobrý a moderní fotbal. Moc mě to zajímalo a šel jsem do toho,“ řekl 30letý útočník. „Majitel klubu "Jsem rád, že se nám povedlo náš ofenzivní kádr ještě zkvalitnit před startem jarní části sezóny a těším se, jak nám Ahmed pomůže v cestě za postupem. Kvalitou a jménem je to obrovská posila,“ dodal na klubovém webu k transferu majitel klubu Jan Starka.

El Sheikh trénuje v Příbrami týden. Zatím se rozehřál v zápase za B-tým, kde se zúčastnil divoké přestřelky na západě Čech, kterou rezerva druholigového týmu vyhrála 5:3 a útočné pravé křídlo odehrálo kompletních devadesát minut. S organizací a prostředím se tak stále ještě seznamuje.

„Jedná se o rodinný klub, který má moc milého prezidenta, který mě vítal. Cítím, že sem patřím. Tohle mi dodalo dobré pocity. Moc se těším, abych pomohl trenérům i hráčům k návratu do první ligy. Klub má dobrou infrastrukturu. Je to o něčem jiném, než na co jsem byl zvyklý v Arábii a Egyptě a doufám, že budu přísunem pro kádr a pomohl Příbrami vrátit se tam, kam patří, mezi nejlepší v Česku,“ řekl El Sheikh.

Co se týče A-týmu, tak s ním trénuje. Páteční šlágr s druhou Líšni sledoval z tribuny. V průběhu jara by se měl ale objevit na trávníku. „Mám moc dobrý názor. Jsem strašně rád, že Příbram vyhrála zápas o šest bodů. Má dobré kvalitní hráče s dobrým charakterem. Doufám, že takhle bude pokračovat dál, abychom postoupili z prvního místa,“ uvedl 30letý Egypťan.

Odchovanec klubu El Makasa si zahrál v rodné zemi i za nejslavnější tamější klub El Ahly z Káhiry, za sebou má působení i v dalších týmech Pyramids FC či Ettifaq v Saúdské Arábii. Jeho nejúspěšnější sezona byla před šesti lety, když v ročníku 2016/17 nastřílel 17 branek. Jeho produktivita ho vynesla i do reprezentace. Za jeden start v národním týmu se stihl i jednou prosadit.