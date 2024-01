Fotbalisté Příbrami zahájili nový rok 2024 představováním posil. Nikoliv v rámci hráčského kádru, ale v řadách vedení. Sportovním manažerem klubu se stává Jiří Kohout. Příbramský rodák se vrací do mateřského klubu, kde bude konzultovat s realizačním týmem tréninkový proces, ale také si vezme na starosti zlepšení rozvoje hráčů v mládežnických kategoriích.

Novým sportovním manažerem Příbrami se stal Jiří Kohout. | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Pozice sportovního manažera byla v Příbrami dlouho prázdná. Od středy už je ale zaplněná. Ujal se jí Jiří Kohout. Šestačtyřicetiletý kouč vyrostl fotbalově u řeky Litavky, kde začal u mládeže jako trenér. Následně se přesunul do Plzně, kde se potkal i s aktuálním lodivodem čtvrtého týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Karlem Krejčím. Spolu působili i u reprezentace do 21 let. Kohout poté nejprve zamířil na jih Čech do Českých Budějovic. Jeho poslední štace byla na opačném konci republiky v Jablonci.

„Plníme náš plán získat na důležité pozice v klubu zkušené odborníky. Tím je určitě Jirka Kohout. Bude mít vhled do dospělých kategorií, kde bude konzultovat s realizačním týmem tréninkový proces i rozbor zápasů A-týmu. Zároveň si od naší spolupráce slibujeme zlepšení rozvoje hráčů v jednotlivých kategoriích mládeže od nejvyšších žákovských ročníků až po dorost," uvedl na klubovém webu ředitel Jan Starka.

Příchod do příbramského klubu komentoval i Kohout. „Můžu nabídnout dlouholeté zkušenosti s prací u mládeže i působení v první lize u dospělých. Chci do toho dát svůj pohled a také oživit akademii, aby se v Příbrami dařilo dál fotbalově produkovat výborné hráče i trenéry,“prohlásila nejnovější tvář v klubové organizaci.