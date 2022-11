Už dva týdny se Příbram drží na čele tabulky druhé nejvyšší soutěže. Tam by zůstala ráda alespoň do konce podzimní části, do které zbývá odehrát ještě dvě kola. To první už o víkendu, kdy se svěřenci Marka Nikla a Tomáše Zápotočného postaví proti rezervě Sparty. Místo na Strahov, kam mířili loni, ale tentokrát zavítají na Žižkov, kde Pražané hrají domácí zápasy.