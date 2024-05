Příbram na hraně sestupu. Po prohře v Prostějově bije na poplach

U řeky Litavky bijí na poplach. Tradiční středočeský klub se ocitá na hraně. Po prohře 1:2 s Prostějovem je až po uši namočen ve hře o sestup z druhé nejvyšší soutěže. Na Hané přitom začal parádně. Už ve druhé minutě mu zařídil vedení Nečas. Brzký vstřelený gól následně určil ráz prvního dějství. Příbram ho měla plně pod kontrolou a nic nenasvědčovalo k tomu, že by měla duel ztratit.

Nová Ves ještě víc prohloubil krizi Petrovic. Dobříš podlehla i Tlustici

„První poločas byl absolutně v pořádku z naší strany. Dělali jsme, co jsme měli,“ řekl trenér Příbrami Roman Bednář. Po změně stran se veškeré plány hostů na body začaly hroutit. Středočeši museli několikrát sáhnout do sestavy a domácím se nejprve povedlo srovnat skóre. „Střídání, která jsem udělal, byla vynucená kvůli kondici hráčů, kteří se mi přihlásili, jinak bych do toho asi nešel. Prostějov hrál jednoduše, nebál se. Dostali jsme góly, které dostaneme. Druhý poločas se nám rozpadlo všechno, co jsme chtěli,“ komentoval druhou půli příbramský trenér.

Domácí si totiž přichystali rozhodující ránu na závěrečné minuty. Prostějov dal v 89. minutě na 2:1 a všechny tři body zůstaly na Hané. „Po gólu popadáme na zem, což absolutně nechápu a pod tohle se nepodepíšu. Chci vidět tým, který dá míč na půlku a zkusí srovnat. Máme tři zápasy do konce. Tady se lidi chovají, jako kdyby byl poslední v sezoně,“ uvedl Bednář.

Prohrou s Prostějovem spadla Příbram už na čtrnácté místo. Od sestupového pásma jí nyní zachraňuje pouze lepší skóre oproti Prostějovu. Pod vedením Romana Bednáře Středočeši sice uspěli na půdě vedoucí Dukly, od té doby ale získali pouze bod. Není se tak čemu divit, že tým který měl ambic hrát baráž, nyní bojuje o holé přežití v profesionálním fotbale.