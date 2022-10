„Zahrát si ligu byl odmala můj velký sen. Teď jsem mu nejblíž a věřím, že se mi to s Příbramí letos povede. Tým na to, abychom to dotáhli do úspěšného konce, určitě máme,“ je přesvědčený aktuálně nejlepší střelec Viagemu, který měl v mládežnických letech nálepku jednoho z největších talentů celého českého fotbalu.

Právem. Surmaj vyrůstal ve strahovské akademii pražské Sparty, kde v ročníku „96“ tvořil společně s Patrikem Schickem úderné útočné duo, které sázelo soupeřům jeden gól za druhým. Reprezentoval v mládežnických kategoriích a talentu měl možná dokonce více než současná opora bundesligového Leverkusenu a hvězda české reprezentace. „Ale chyběla mi potřebná pracovitost,“ vysvětluje, proč na rozdíl od svého slavnějšího spoluhráče nedokázal po přesunu mezi dospělé okamžitě naplnit potenciál.

Myšlenky na konec kariéry

Co platné, že v A-týmu letenských dostal několikrát šanci ukázat své kvality během přípravy – jeho prvoligovým maximem byla zatím jen lavička náhradníků. „Nebyl jsem na to připravený v hlavě. Podlehl jsem auře, která se kolem mě vytvořila. Myslel jsem si, že už mám všechno v kapse, ale vlastně jsem neměl vůbec nic. Kdybych proto tehdy udělal víc, možná jsem teď už byl úplně někde jinde. Jenže já polevil a šlo to se mnou z kopce,“ líčí otevřeně Surmaj.

Sám dodnes lituje především nevydařeného hostováním v druholigovém Táborsku. „S patnácti góly v šestnácti zápasech jsem tam šel jako nejlepší střelec juniorské ligy. Ovšem nedostal jsem pořádnou šanci, spíš jsem jezdil po výletech. To mě semlelo,“ odkrývá počátek ústupu ze slávy, po kterém vzal za vděk i angažmá v třetiligových týmech Litoměřicka a Zbuzan. V té době ho však dokonce přepadly také myšlenky na úplný konec kariéry.

„Velmi rychle zjistíte, že dostat se zpátky do profesionálního fotbalu není žádná sranda. Do toho ještě dvě sezony ukončené kvůli koronaviru. Prakticky nikdo už mi nevěřil. I rodiče, kteří mi vždy byli největší oporou, se mě ptali, jestli nenadešel ten správný čas skončit a najít si normální práci,“ potvrzuje Surmaj s tím, že se rozhodl zatnout zuby a ještě jednou zkusit štěstí.

Spasitel Veselý

Vyplatilo se. Zlepšené výkony a góly v dresu Zbuzan neunikly pozornosti trenéra Jaroslava Veselého, který si zhruba před rokem vytáhl skomírající talent do druholigové Chrudimi. „Nebýt jeho, tak už byl zřejmě konec. Jsem mu vděčný za to, co pro mě udělal, že mi věřil a dal mi druhou šanci,“ říká šestadvacetiletý útočník na adresu současného kouče Bohemians Praha 1905.

Ještě více Surmaj ožil v Příbrami, kam jako volný hráč zamířil během letní přestávky. „ Proběhlo to velmi rychle. Zavolal mi pan Starka, jestli bych to nechtěl zkusit, pak jsem mluvil s trenérem Zápotočným, načež jsem nabídku Příbrami přijal. Bylo to zatím jednoznačně nejlepší rozhodnutí, které jsem v kariéře udělal,“ pochvaluje si útočník, který u Litavky – zdá se – definitivně restartoval svou donedávna uvadající kariéru.

Pomůže životní forma do ligy?

Šest vstřelených branek v deseti zápasech je toho jasným důkazem. „Cítím, že jsem v životní formě. Mám správné nastavení v hlavě a od toho se odvíjí i to, že se mi daří na hřišti,“ tvrdí Surmaj. Velmi si pochvaluje spolupráci se zkušeným Tomášem Wágnerem.

„Oba se skvěle doplňujeme. Wági (Tomáš Wágner pozn. red.) díky svému renomé, které si vybudoval během kariéry, už jen svou přítomností na hřišti strhává velkou pozornost obránců. Já mám pak prostor hledat si prostory, vytvářet si šance, které se mi momentálně daří proměňovat. Ne nadarmo se o nás mluví jako o nejlepší útočné dvojici v lize, tak snad nám to vydrží,“ přeje si šestadvacetiletý borec.

Důvod je jasný. Příbram má po dvou letech opět našlápnuto mezi českou fotbalovou elitu. Po poslední nejtěsnější jednogólové výhře v Opavě se dokonce poprvé v sezoně dostala na čelo neúplné tabulky FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Po letní přípravě nám nikdo nevěřil, naopak nás všichni odsuzovali k sestupu. My jsme však prakticky z nechtěných hráčů vytvořili velmi silný tým, ve kterém dřímá obrovský potenciál,“ uvědomuje si.

Temné chvíle Surmajovy kariéry jsou tak už definitivně zapomenuty. „Už se k tomu nechci vracet. Teď je ta správná chvíle ukázat, co ve mně opravdu je,“ má jasno.