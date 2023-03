Nejen on, ale i další obránce nabral směr z Mladé Boleslavi do Příbrami. Spolu s ním se stejnou cestou vydal i o dva roky starší urostlý norský bek Hasan Jahič, který přišel do Mladé Boleslavi před rokem. Do sestavy prvního týmu se ale neprosadil, jediný start si připsal loni na jaře v utkání s Plzní. Na podzim pravidelně nastupoval pouze za třetiligovou rezervu. Teď by se měl posunout o soutěž níž.

Příbram v Hořovicích třikrát dotahovala. Fišl z penalty zachraňoval remízu

Třetí nová tvář přichází z Prahy. Dominik Šimáček je odchovancem pražské Sparty, kde hrál i za její rezervu. Uplynulý podzim ale strávil ve třetiligovém Vltavínu a nyní přichází do Příbrami na přestup. Jeho jmenovec Mašek se vrací domů po dlouhých jedenácti letech, které strávil v Hamburku, Cambuuru, Bohemians, Mladé Boleslavi, ve Zlíně či Jablonci. Dlouhodobě ho ale trápí problémy s kolenem, které měl už čtyřikrát operován. Naposledy se zranil minulý rok na jaře, když se snažil procpat do áčka Severočechů. V 27 letech pokusí o další restart. A kdo ví, možná poslední.

„Byl to pro mě šok, to přiznám. Skončila mi smlouva v Jablonci, honily se mi v hlavě myšlenky, jestli jít na další operaci,“ vzpomínal Mašek pro web iSport. Nakonec znovu absolvuje peripetie fotbalového navrátilce - tentokrát doma. Do Příbrami ho zlákal velký kamarád, kapitán a hvězda týmu Tomáš Wágner.

Obrazem: Příprava v Nymburku. Mladíci Slavie přehráli Příbram

„Při prvním setkání s panem Starkou jsme si řekli, jak budu fungovat. Podali jsme si ruku, to platí. Když budu zdravý a budu moci jít do maximální zátěže, stoprocentně se domluvíme,“ uvedl Mašek, jeho koleno zatím vypadá dobře a nějakým způsobem drží.

Lékaři jeho návrat posvětili a tak bude moct vyběhnout na trávník v zelenočerném dresu. „Už počtvrté absolvuji návrat po tak velkém zranění - a bolí to víc a víc. Zabrat dostává celé tělo. Není to však nic, co by se nedalo zvládnout, patří to k mé situaci. Je potřeba věnovat se mu věnovat, s tím jsem počítal,“ uzavřel Mašek, jenž sám věří v postup s Příbramí mezi elitu. Sám by měl být stoprocentně připravený na přelomu března a dubna.