Rok 2024 sotva začal a ve fotbalové Příbrami musí hned z jeho kraje řešit jednu nepříjemnost. Etická komise Fotbalové asociace České republiky totiž zahájila 2. ledna s klubem disciplinární řízení ohledně neplnění povinností. Na vyřešení všech problémů má lhůtu do pátku. Jinak hrozí účastníkovi druhé nejvyšší soutěže nepříjemný trest.

Fotbalisté Příbrami. Ilustrační foto. | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

To tady dlouho nebylo. Fotbalová Příbram čelí opět problému. Na konci listopadu jí Etická komise potrestala odečtem čtyř bodů kvůli maření rozhodnutí Sboru rozhodců FAČR ve věci sporu mezi hráčem a klubem. Vedení avizovalo, že se určitě odvolá. Odvolací komise ale v jejím případě usedne až ve druhé polovině ledna. Po podzimní části jí přitom přísluší čtvrté místo se ziskem 26 bodů. V případě neúspěšného odvolání ale o čtyři přijde a spadne až na průběžnou osmou pozici.

Než se tak stane, tak je ale na obzoru další problém. Znovu by se mělo jednat o nesplacené dluhy vůči hráčům, kteří už v klubu nepůsobí. V tomto případě je stanovená lhůta na splacení do 5. ledna 2024 tj. do pátku. Jinak Příbrami hrozí zákaz přestupů a hostování nebo odebrání soutěžních bodů, případně i finanční pokuta do výše 50 tisíc korun.

Příbram už podobné vyrozumění o zahájení disciplinárního řízení obdržela v září loňského roku. Tehdy ale celou záležitost vyřešila ve stanovené lhůtě a všem potenciálním trestům se vyhnula. Deník se pokusil získat vyjádření od klubu, nicméně ten odmítl celou záležitost jakkoli komentovat.