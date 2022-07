Příbram oznámila generálního partnera. Navázala spolupráci s firmou VIAGEM

Pilík v Příbrami strávil většinu kariéry. V sezoně 2010/11 zamířil na půl roku do Ostravy, pak se k týmu u řeky Litavky vrátil. V roce 2017 zamířil do Brna, poté si vyzkoušel angažmá v Maďarsku a následně strávil rok a půl v Jablonci. Poslední dvě sezony ale strávil v zelenočerném dresu, zaznamenal 13 gólů v 64 utkáních a nosil kapitánskou pásku. V současné chvíli jedná o angažmá v Rakouska, kam odejde po skončení smlouvy jako volný hráč.

Po dvou sezonách končí v Příbrami také Stanislav Vávra, který přišel do týmu předloni ze Sokolova. Za dvě sezony stihl vstřelit pět branek. Nyní odchází jako volný hráč po skončení smlouvy do týmu Domažlic. „1. FK Příbram děkuje Tomáši Pilíkovi a Stanislavu Vávrovi za vše, co pro klub odvedli a přeje jim co nejvíce úspěchu v dalším angažmá,“ stojí na webových stránkách klubu.