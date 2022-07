Vedení příbramského klubu podle oficiálního vyjádření dlouho pracovalo na navázání se společností, která by se mohla stát generálním partnerem klubu. Tedy takovou společností, jež by obsadila nejvyšší pozici v rámci hierarchie mezi podporovateli klubu. Ve středu 20. července se tak stalo a došlo ke spolupráci s firmou VIAGEM. Její jméno ponese nově i název týmu. Klub tak do nové sezony vstoupí pod názvem FK VIAGEM PŘÍBRAM.

Vedení příbramského klubu je pochopitelně nadšené, že se mu podařilo se společností VIAGEM domluvit na spolupráci, což na webových stránkách potvrdil i ředitel Jan Starka. „Jsme rádi, že se nám podařilo navázat takto silné partnerství, obzvláště v této těžké dnešní době. O to více si vážíme přístupu a rychlosti jednání od pana Kubáně a jeho společnosti VIAGEM, která má důvěru v práci, jež zde odvádíme a stává se tak novou důležitou součástí klubu,“ uvedl Starka mladší na klubovém webu.

Společnost VIAGEM byla založena v roce 2016 Přemyslem Kubáňem. Nyní se nové stane generálním partnerem příbramského klubu.„Spojení s tradičním fotbalovým klubem z Příbrami je logickým vyústěním lásky k fotbalu a společnost VIAGEM a.s. je ráda, že se stává partnery organizace, kde se dělá fotbal dlouhodobě na nejvyšší úrovni s kladeným důrazem na výchovu mládeže a nových talentů,“ pronesl po podpisu smlouvu za VIAGEM a.s. Přemysl Kubáň.

Společnost VIAGEM a.s. se během své relativně krátké historie dokázala stát největším obchodníkem na tuzemském trhu s nemovitostmi. S jedinečnou rychlostí a efektivitou je schopna zobchodovat v podstatě jakoukoliv nemovitost ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Viagem je název složený ze dvou slov: via znamená v latině cestu a gem zase klenot. Až čas ale ukáže, jakou cestou se příbramský klub letos v červenci vydal. Mnozí fanoušci si přejí, ať se co nejrychleji vrátí mezi tuzemskou elitu do nejvyšší soutěže.

