Program Příbrami je v posledních dnech opravdu nabitý. V sobotu přípravné utkání s Hradcem Králové, v neděli ráno odjezd do Rakouska a v podvečerních hodinách příjezd do střediska Heilgenkreuz im Lafnitzal, kde hned v pondělí byl v plánu dvoufázový trénink.

„Protože jsme v sobotu hráli, pak měli dlouhou cestu, po které hráči cítili trochu únavu, oba tréninky jsme tomu uzpůsobili. Do oběda jsme měli ofenzivu a defenzivu. Odpoledne to bylo více herní, do větší dynamiky,“ prozradil asistent Ján Murár. „V trénincích se nadále snažíme preferovat to, co chceme ve hře. To znamená, že kluci byli stále na míči, dále to bylo zaměřené na přepínání obranné a útočné fáze, represink nebo třeba na nabídkovou činnost,“ popsal.

Na závěr horkého pondělního dne si příbramští fotbalisté užili i bazén, kde nejen odbourali únavu, ale měli možnost se i odreagovat a ještě více utužit kolektiv. V úterý už se ale zase vrhli do tvrdé práce a začali se připravovat také na další přípravné utkání. První z celkem dvou, které v rámci rakouského soustředění sehrají.

Ve středu změří síly s maďarským Honvédem Budapešť. Výkop zápasu je plánován v 18 hodin.