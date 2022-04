Po třech utkáních na hřišti soupeřů zažili návrat domů. A byl vítězný. Fotbalisté Příbrami porazili doma Ústí nad Labem. Utkání navíc měli pod kontrolou. První poločas zvládli bravurně a zamezili severočeskému soupeři ohrozit Melicharovu bránu. Hosté odcházeli do šaten bez jediného zapsaného střeleckého pokusu.

„Aktivita, taktická příprava. Co si v týdnu říkáte, bylo teď vidět. Co víc k tomu dodat,“ mohl říct konečně potěšeně trenér Tomáš Zápotočný. Jeho svěřenci plnili pokyny dokonale a tak si dovolil hovořit jen o pozitivech. Domácí se navíc po zásluze dočkali vedení, když prudká rána Vilotiče zpoza šestnáctky na přední tyč skončila v brance.

Příbramští si duel ale zkomplikovali, když po změně stran hráli místy až profesorský fotbal, což se jim málem vymstilo. „Začali jsme bránit výsledek, což je špatně. Klukům jsme v poločase jsme říkali, že musíme hrát aktivně, držet míč a unavit soupeře, což se nepovedlo. Místo toho jsme nakopávali míče, které jsme neudrželi,“ komentoval průběh druhé půle Zápotočný.

Ze všeho je vysvobodil až gól na 2:0. Poprvé se po příchodu do Příbrami trefil Tomáš Wágner. Kouč domácích byl hodně rád, že se konečně prosadil. „Potřebuje to, chybí mu pár gólů do stovky. Neskutečně důležitý článek pro nás,“ řekl na jeho adresu trenér Zápotočný, který přiznal, že byl rád za uhranou nulu vzadu, protože byla přáním realizačního týmu.

„Tím druhým gólem bylo vidět na klucích, jak se uvolnili, jak už si začali dávat míč, hýřit pohybem,“ lebedil si Zápotočný. Výhra byla důležitá dvojnásob, protože před utkáním se na Příbram dotáhla Chrudim, navíc trenéři slýchávali od lidí kritiku a fanoušci je dostávali pod tlak.

Nyní přišla rázná odpověď. Výhra nad sousedem v tabulce a ještě k tomu s nulou. „Teď jsem si přečetl, že se Příbram naučila vyhrávat doma a to je nejdůležitější. Musíme hlavně dělat body doma,“ prohlásil Zápotočný. Jeho svěřence čeká další duel už v sobotu, kdy na vlastním hřišti přivítají pražskou Duklu. Hraje se od od půl páté.

Příbram – Ústí nad Labem 2:0 (1:0)

Branky: 28. Vilotić, 70. Wágner. ŽK: 2:3. Rozhodčí: Orel – Vlček, Arnošt. Diváci: 721.

Příbram: Melichar – Kvída, Halinský, Fišl, Vilotić – T. Pilík (C) (71. Hájek), M. Čermák, Vávra (60. Gembický), D. Procházka (71. E. Antwi) – Novotný (60. Soldát), Wágner.