„Mít tři body po prvním zápase je samozřejmě nádherné, ale žádnou válku jsme nevyhráli. Čeká nás ještě dlouhá cesta,“ upozorňoval po minulý týden po úspěšném vstupu do sezony příbramský trenér.

A to právě s ohledem na dalšího soupeře. „Táborsko jsem viděl osobně a viděl jsem velmi kvalitní mužstvo,“ poznamenal kouč.

Sobotní zápas u Litavky jeho slova potvrdil. Táborsko o svém tříbodovém importu rozhodlo už v prvním poločase, kdy vstřelilo obě branky. K vítězství ho nasměroval už po třinácti minutách Vozihnoj, pojišťující druhý gól přidal v nastaveném čase po rychlém protiútoku Matoušek.

„Po posledních vydařených zápasech jsme do něj tentokrát vstoupili jak mistři světa. Doplatili jsme na to, na co jsme hráče upozorňoval - že když od první minuty nebudeme pracovat, nevyrovnáme se soupeři v bojovnosti, tak potom se ta kvalita, která je na naší straně, neprojeví. Přesně tak to bylo,“ byl rozladěn Valachovič z výkonu svých svěřenců v první polovině hry. „Takový výkon jsem od nás dlouho neviděl. Byli jsme všude pozdě, nevyhrávali jsme souboje, protože jsme jich ani neabsolvovali a to byla voda na táborský mlýn,“ popsal hlavní problémy.

Po přestávce se Příbram zvedla, zatlačila hosty, ale v koncovce jí nebylo přáno. „Celý druhý poločas jsme odehráli na soupeřově polovině, takto jsme měli hrát od začátku. Když ale nepracujete, nedáte do toho celé srdce, tak fotbal vám to vrátí, ani to štěstí se na vaši stranu nepřikloní. Postupem času byla navíc na našich kopačkách stále větší nervozita,“ povídal příbramský kouč.

Táborsko tak po závěrečném hvizdu mohli slavit. Naopak plán Středočechů týkající se návratu do nejvyšší soutěže dostal první trhlinu. „Mrzí mě to i kvůli fanouškům, kteří si našli čas a přišli nás podpořit. Odcházeli zklamaní. Já jim ale mohu určitě slíbit, že uděláme všechno pro to, aby se to neopakovalo,“ dodal Valachovič.

1. FK Příbram – FC MAS Táborsko 0:2 (0:2). Branky: 13. Vozihnoj, 45+2. Matoušek. ŽK: 39. Mezera, 74. Sus, 86. Halinský – 43. Almeida, 44. Boula, 52. Matoušek, 64. Pecháček. Rozhodčí: Batík – Mojžíš, Matoušek

1.FK Příbram: Šiman – Cmiljanović, Mezera (46. Halinský), Kodr, Soldát (46. Langhamer) – Sus, Pilík (62. Dočekal), Petrák (85. Hájek), Zorvan (88. Januška) – Vávra, Voltr.

FC MAS Táborsko: Pecháček – Almeida, Navrátil, Holiš, Tusjak – Vozihnoj (90+4. Rydval), Icha, Boula, Plachý – Matoušek (90+1. Drozd), Provazník (90. Tijani).