Fotbalová Příbram zahájila v sobotu pokus o návrat mezi českou fotbalovou elitu. A první krok zvládla na výbornou. V úvodním kole nového ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si poradila s Prostějovem, který na jeho půdě porazila 3:1. „Přestože jde o dlouhodobou soutěž, vstup do ligy je extrémně důležitý. Jsem rád, že se nám to podařilo,“ cenil si trenér Jozef Valachovič.

Celek od Litavky nečekalo na úvod sezony nic jednoduchého. Proti stál třetí tým minulého ročníku v čele s bývalým reprezentantem Petrem Jiráčkem, který přišel v letní přestávce, stejně jako trenér Jiří Jarošík. „Věděli jsme, že nás čeká těžký zápas. Soupeře jsme viděli, měli jsme ho zanalyzovaného, což nám hodně pomohlo,“ poukázal na důležitou věc Valachovič, který se rozhodl oproti generálce se slovinským Beltinci pro dvě změny v sestavě, když místo Kodra s Obdržalem vsadil na mladíky Halinského s Petrákem. A ukázalo se to jako dobrý tah, přestože strůjci tříbodového zisku byli jiní.

Strůjcem vítězství byl v první řadě Tomáš Pilík. Zkušený záložník už po necelých sedmi minutách proměnil penaltu za faul na Voltra, krátce před pauzou pak z nařízeného nepřímého kopu nabil Zorvanovi, jenž zajistil Příbrami dvoubrankový poločasový polštář. „První poločas jsme zvládli velmi dobře,“ těšilo kouče.

Náskok se ale po změně stran brzy smrskl na polovinu, když Bartolomeu natáhl ke střele, kterou příbramský stoper Mezera nešťastně tečoval mimo dosah brankáře Šimana. „V kabině jsme se bavili o tom, že nesmíme nechat Prostějov nadechnout, protože jsme si byli vědomi jeho kvalit. To se nám nepodařilo, slabším vstupem do druhého poločasu jsme, kdy jsme deset, patnáct minut byli horším týmem, jsme si to zkomplikovali, naštěstí jsme to ale vzadu ustáli a další gól už nedostali,“ oddechl si Valachovič.

Příbram se navíc v dalším průběhu znovu chopila taktovky. A dvacet minut před koncem připravil střídající Daniel Procházka gól pro Stanislava Vávru, který dvacet minut před koncem definitivně zlomil prostějovský odpor. „Mít tři body po prvním zápase je samozřejmě nádherné, ale žádnou válku jsme nevyhráli. Čeká nás ještě dlouhá cesta,“ upozornil Jozef Valachovič.

1. SK Prostějov – 1. FK Příbram 1:3 (0:2). Branky: 49. Mezera (vl.) – 7. T. Pilík (pen.), 45. Zorvan, 70. Vávra. ŽK: 60. Bartolomeu – 9. T. Pilík, 45+1. Sus, 79. Voltr. Rozhodčí: Dubravský – Novák, Arnošt

1. SK Prostějov: Mucha – Kadlec (77. Machynek), Bialek, Schuster, Zapletal – Omale (46. Kopřiva) – Bartolomeu, Koudelka (77. Sus), Jiráček, Hausknecht (46. Vlachovský) – Žák.

1. FK Příbram: Šiman – Sus, Halinský, Mezera, Cmiljanović – T. Pilík (68. Procházka), Soldát – Zorvan (89. Langhamer), Petrák (77. Januška), Vávra – Voltr (89. Dočekal).