V minulých zápasech téměř v každém zápase tvrdili, že vždy byli lepším týmem a že je jen otázka času, kdy přijde vítězství. Nyní se Příbramští dočkali. Ve Varnsdorfu vystřelili tři body dva mladíci – Čejka a Osmančík. „Asi nejtěžší zápas. Domácí šli do něj naplno a do 35. minuty byl hodně nepříjemný, pak mu trochu došlo,“ mínil kouč Marek Nikl. V tu dobu už hosté vedli 1:0, když je zkraje zápasu poslal do vedení Čejka. Následně na druhé straně museli přečkat dvě větší šance Dordiče.