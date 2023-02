Domácí na hořovické umělé trávě šli dvakrát ve vedení, jednou dokonce měli navrch o dvě branky. Favorit však nakonec manko dorovnal. Hosté sice začali podle předpokladů lépe, ale jako první udeřili domácí. Bělohlávkovu ránu zablokovala obrana, ale míč se dostal k Polákovi a ten nezaváhal V 35. minutě se povedl navíc pěkný výpad Záluskému a jeho přesný centr parádně uklidil hlavu do brány Wacker.

První výhra v přípravě. Příbram uspěla u řeky Otavy

Povzbuzené Hořovice ale do pauzy náskok ztratily. Těsně před odchodem do šaten snížil ze standardky Fišl a pak vyrovnal parádní střelou navrátilec do příbramského dresu Langhamer. Ještě jednou domácí vedli, když se jim povedl nástup do druhého dějství, Vostárek obešel dva hráče a připravil merunu Záluskému, jenž mířil přesně. Příbramští však nakonec asi zaslouženě vyrovnali, když faul Kušky potrestal z pokutového kopu Fišl. Hosté nakonec mohli i vyhrát měli dvě tutovky, jenže jednu lapil skvěle Frýdl a druhou poslali mimo.

Trenér Dušan Uhrin mladší oproti předchozím utkání tentokrát vyslal do utkání pouze jednu jedenáctku, nikoliv dva odlišné týmy jako v předchozích zápasech. Tentokrát mu chyběl například obránce Václav Dudl, či stále zraněný kapitán Tomáš Wágner. Už v sobotu čeká jeho svěřence další test, tentokrát na opačné straně Středočeského kraje v Nymburku, kde jejich soupeřem bude rezervní tým pražské Slavie.

FK Hořovice – 1.FK Viagem Příbram 3:3 (2:2). Branky: 25. Polák, 35. Wacker, 54. Záluský – 43. a 67. Fišl (druhá z PK), 45. Langhamer.



Hořovice: Koten (46. Frýdl) - Hlídek (46. Krejča), Puchmertl (73. Čapek), Kuška, Smetana - Mareš (70. Kyncl), Wacker, Polák (46. Vostárek) - Záluský (54. Veselý), Bělohlávek, Landa



Příbram: Melichar - Hasan, Sakala, Fišl, Schindler, Petrák, Jeřábek, Vokřínek, Zeronik, Langhamer, Surmaj.