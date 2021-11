Klíčový moment nastal chvilku po změně stran. Příbramští měli v plánu po přestávce zvrátit nepříznivý stav, místo toho opět inkasovali. Líšeň sedm minut po zahájení druhé půle zvýšila na 2:0 a nasměrovala se za vítězstvím. „Chtěli jsme na ně vletět a stal se přesný opak. Poté jsme vrhli všechny síly do útoku,“ smutnil Radek Voltr, který se postaral o snížení poté, co ho našel Tregler a stále ještě 29letý útočník se trefil hlavou k přední tyči.

Následně měli hosté několik slibných šancí, aby srovnali, nicméně nevyužili ani jednu a právě Voltrovi při jedné z nich odpískal faul. Risk ve smyslu všechno do útoku se Příbrami vymstil. Domácí navýšili vedení a bezpečně si došli za třemi body. „Ke konci došli síly. Líšeň ze dvou brejků dala dva góly a zaslouženě vyhrála,“ konstatoval sklesle Voltr.

Vzhledem k rozpoložení obou týmů a kde se každý z nich nachází v tabulce byla Líšen favoritem a roli v domácím prostředí zvládla bravurně. „První poločas byli lepším týmem, důraznější. Vyhrávali víc osobních soubojů a získávali odražené balóny z prostředku hřiště, z čehož pramenil gól, který dali,“ vracel se Voltr k situaci ze 34. minuty, kdy soupeř z Brna otevřel skóre. Příbram tak už podruhé na podzim prohrála výsledkem 1:4.

U Litavky tak musí začít bít na poplach a to co nejrychleji. Nyní následuje reprezentační přestávka, po které se uzavře podzimní část. Co nejdříve ale by měly naskakovat body, jinak místo rychlého návratu mezi elitu naopak přijde pád ještě hlouběji, který by otřásl celým klubem.

Líšeň – Příbram 4:1 (1:0)

Branky: 34. Málek, 52. Silný, 84. Rolinek, 89. Málek – 67. Voltr. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Franěk. Diváci: 523.

Příbram: Šiman – Vilotić, Pilík (87. Vávra), Obdržal (58. Čermák), Kvída, D. Procházka, Tregler, Hájek, E. Antwi (58. Voltr), S. Kingue, Dedič.