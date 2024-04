Herní krize fotbalové Příbrami od začátku jara zřejmě dosáhla vrcholu. Svěřenci Romana Bednáře schytaly od rezervy pražské Sparty pořádný debakl a domů odjížděli s výpraskem 1:5. Jedná se o nejhorší porážku v sezoně.

Příbram schytala od rezervy Sparty pořádný debakl | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

Na Žižkově, kde sparťanské béčko hraje domácí zápasy, bylo od začátku všechno špatně. Hosté přežili úvodních deset minut, pak ale Pražané spustili první ze dvou zlomových desetiminutovek. Po stříleném centru otevřel skóre Šiler a po šanci Mokrovicse, jež Melichar ještě vyrazil, zvýšil náskok Sparty po závaru ve vápně Jedlička.

„Utkání jsme začali slušně, akorát jsem neviděl, co se stalo při první brance, která nás poslala do kolen jako vždycky. Druhý gól taky nebudu mluvit,“ začal hodnocení trenér Příbrami Roman Bednář. Hosté se dokázali vrátit do utkání, když Hudec vytěžil z presinku kontaktní branku, nicméně ze strany Středočechů se jednalo o jediný světlý moment v utkání. Ještě do přestávky mohl uklidnit Spartu Mokrovics, jehož pokus tentokrát zastavila tyč.

Druhá úderná desetiminutovka Pražanů přišla po hodině hry, kdy Melichar napálil před sebou postaveného Hodouše a od něj zamířil míč do branky. Následně se dělovkou pod břevno trefil podruhé v utkání Šiler.

„Nějak jsme se ale dostali do zápasu a v tu chvíli jsem cítil, že bychom mohli něco vytěžit z utkání. Pak ale přijde obrovská chyba a teď jsme v takovém rozpoložení, že nás tohle položí, i když by nemělo. O poločase jsme si řekli, že zápas je hratelný, ale nemůžeme dostat soupeře takhle na koně. Každý z hráčů, a my všichni, bychom si měli sáhnout do svědomí,“ hlesl Bednář. Poslední ránu Příbrami zasadil v 82. minutě Penxa a borci od Litavky odjížděli domů s nejhorším výsledkem v sezoně.

„Od hráčů čekám mnohem víc – osobní souboje, chtíč vyhrát – tohle je za mě málo. Čekal jsem, že tam bude nějaký entuziasmus, chtíč. Zatím chce úspěch ale víc realizační tým než hráči. Budeme muset hodně zapracovat a něco změnit,“ uzavřel Bednář. Příbram bude mít možnost rychle zapomenout, protože už v sobotu hraje doma další zápas s Táborskem.

Sparta Praha B - Příbram 5:1 (2:1)

Branky: 11. a 69. Šiler, 21. Jedlička, 60. Hodouš, 82. Penxa – 32. Hudec. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Starý – Dobrovolný, Černoevič. Diváci: 421

Sparta Praha B: Surovčík – Uhrinčať, Lilling, Jedlička – Hodouš (79. Váňa), Vydra, Okeke (37. Jonáš), Penxa – Mokrovics, Šiler (79. Šilhart), Rus (63. Michl).

Příbram: Melichar – Hošek (84. Krch), Jahić, Fišl, Dudl (65. Coňk) – Nečas, Švestka (84. Gornický), Hušbauer, Hudec (65. Hašek), Andronikou (65. Čejka) – Fall.