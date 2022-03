„Vracím se do známého prostředí po dlouhé době, absolvoval jsem celou přípravu, za což jsem rád. Těším se již na start soutěže, uděláme maximum, abychom hned v prvním utkání zvítězili,“ uvedl pro klubový web Tomáš Wágner po potvrzení angažmá v Příbrami.

Tomáš Wágner je příbramským odchovancem a v mateřském klubu také začal s profesionálním fotbalem. V tuzemské nejvyšší soutěži si připsal celkem 273, ve kterých zaznamenal 87 branek. Dohromady nastoupil v české lize za šest týmů – Příbram, Plzeň, Mladou Boleslav, Jablonec, Karvinou a jako poslední ve Zlíně. Zkusil si i zahraniční angažmá na Kypru nebo naposled v Rumunsku. Mezi lety 2011 a 2012 zasáhl také do jedenácti utkání za českou reprezentaci do 21 let, ve kterých vstřelil šest gólů.

Nyní se Wágner vrací do Příbrami po devíti letech, aby ji pomohl dostat se v tabulce na slušivější pozice. Fanoušci ho budou moci vidět hned v prvním soutěžním utkání v sobotu od 14:30, kdy k Litavce přijede poslední tým druhá ligy Viktoria Žižkov.