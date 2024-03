Fotbalisté Příbrami se poprvé na jaře představí v domácím prostředí. Už v tradičním pátečním čase s úvodním výkopem v 18 hodin přivítají v předehrávce 18. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY Líšeň. Doma na ní umí a výhra by je vrátila zpět na čtvrté místo. Navíc chtějí oslavit i Mezinárodní den žen a každá dáma, slečna či paní obdrží symbolickou květinu.

Příbram přehrála doma Líšeň 2:1. | Foto: Jan Vostrý

Oba týmy vstoupily do jara shodnou porážkou 0:1. Příbram prohrála v Opavě, Líšeň zase doma se Žižkovem. Ve vzájemném utkání tak mají co napravovat. V nich ale mají navrch domácí, kteří ovládli čtyři z pěti duelů. „Vidím to velice pozitivně. V týdnu jsme zapracovali na všech nedostatcích, které se ukázaly v prvním utkání. Kluci odvedli dobrou práci a těšíme se na všechny,“ uvedl asistent trenéra Jakub Krištofek.

Příbram ví, že na Líšeň před vlastními fanoušky umí. V obou případech jí dokázala vstřelit dvě branky a ráda by předchozí utkání navázala i nyní. „Určitě se všichni těšíme na první domácí zápas. Chceme odstartovat vítězstvím v domácím prostředí,“ řekl za hráče Filip Matoušek. Otázka je, jak je na tom zdravotně brankář Martin Melichar, který musel kvůli zranění po následku střetu v Opavě odstoupit. Mezi tři tyče je ale určitě připraven náhradník Matouš Babka.

Příbram zve ženy proti Líšni na tribuny, dostanou květinu. Dárek i pro nemocnici

Příbramský klub se navíc ku příležitosti Mezinárodního dne žen rozhodl obdarovat všechny zástupkyně něžného pohlaví, které dorazí na stadion. Další dárek v podobě šeku v hodnotě 30 000 korun dostane oblastní nemocnice v rámci charitativní akce Fotbal pro všechny generace. Částka poputuje na vybavení. Konkrétně se jedná o vozíček, který by měl pomáhat pacientům doma k přesunu. Utkání s Líšní startuje v pátek v 18 hodin.