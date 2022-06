Příbram zahájila přípravu. Už bez Halinského, který přestoupil do Slavie

Fotbalisté Příbrami se sešli k prvnímu tréninku a odstartovali tek letní přípravný dril. Chyběla jim však jedna z opor minulé sezony, osmnáctiletý obránce Denis Halinský, který přestupuje do Slavie. Jelikož by to měl s možností prosadit se do nabité základní sestavy trenéra Jindřicha Trpišovského složité, bude kvůli větší herní vytíženosti na podzim hostovat v týmu druholigové Vlašimi. Vedle Halinského chyběli také Stefan Vilotič (přestup do Bohemians), Daniel Procházka, Ondřej Novotný (oba konec hostování) a Marek Kodr s Martinem Susem.

Denis Halinský vyměnil příbramský dres za ten sešívaný slávistický. | Foto: SK Slavia Praha