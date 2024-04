Fotbalovou Příbram potkal další debakl na hřišti soupeře. Po výprasku s rezervou Sparty, kde svěřenci Romana Bednáře prohráli 1:5 si nyní odvezli další příděl z Chrudimi. Na východě Čech prohráli 3:6, ač vedli brzy 2:0. Čtyřikrát poslal míč za záda Melichara domácí Mašek. Domácí dali polovinu gólů ze standardních situací a potvrdili pověst nejlepšího útoku soutěže.

Felix Čejka zhodnotil utkání v Chrudimi | Video: Zdeněk Brož/FK Příbram

Z nadějného začátku bleskové rozčarování a návrat do reality. Dvougólové vedení Příbrami přišlo hodně rychle vniveč. Důvody byly hned dva. Špatné bránění při standardních situacích a teprve 19letý domácí útočník Lukáš Mašek, který dal hned čtyři góly. Stále ještě teenager smazal rychle nabitý náskok hostů ještě v průběhu prvního poločasu v rozmezí dvanácti minut.

„Takhle jsme to vůbec nechtěli. I přesto, že jsme vedli 2:0, tak když jsme si do 2:0 plnili věci, co máme, tak hra vypadala dobře. Pak dostaneme dva góly. I přes ně vypadala první půle docela dobře. Chtěli jsme hrát. Šlo vidět, že když držíme pokyny, tak nám to jde,“ shrnul příbramský záložník Felix Čejka.

Mnohem horší pasáž v podání Příbrami přišla po změně stran. Chrudim našla její slabinu, kterou dokonale využila a buď po standardní situaci, či centru do vápna přidala další čtyři góly. Dvakrát se přitom trefil opět Mašek.

„Jakmile nějak polevíme, nedostoupíme, jsme pozdě v soubojích, přešli jsme a zapomněli jsme na taktiky, tak nás Chrudim potrestala. Je vidět, že ve druhé lize a ve druhém poločase, když jsme dostali čtyři góly, tak že v našem vápně musíme jít na sto procent. Fotbal se tam rozhoduje. Přišlo tam šest, sedm centrů a šest gólů,“ vyjmenoval všechny příčiny příbramského nezdaru Čejka.

V závěru ještě korigoval výsledek Brabec, ale jednalo se pouze o zmírnění další porážky. Příbram odjela z Chrudimi ze šesti inkasovanými brankami a opět s přídělem ze hřiště soupeře. „To je výsledek, co se nám stal podruhé, jako na Spartě. Můžu mluvit za trenéry i za celou kabinu, že šest gólů nikdo nechce dostat. Tohle se už nesmí stát. Neměli bychom to dopustit. Góly padly ze standardek, těm ale předcházely jak individuální, tak týmové chyby. Rozhodně takhle hrát nechceme a dál to takhle nejde,“ uzavřel Čejka.

Chrudim – Příbram 6:3 (2:2)

Branky: 20. Mašek, 32. Mašek, 62. Řezníček, 71. Mašek, 78. Mašek, 85. Langhamer – 2. Coňk, 17. Čejka, 88. Brabec. ŽK: 2:4. Rozhodčí: Kvítek – Bureš, Líkař. Diváci: 1070.

Chrudim: Floder – F. Novotný (90. Borkovec), Míka, Toml, Kosek – Řezníček – Skwarczek, Langhamer, Záviška (80. Kesner) – Látal (90. Bauer), Mašek (82. Zvolánek).

Příbram: Melichar – Hošek, Jahić, Fišl, Čejka (63. Fall) – Coňk (79. Matoušek), Nečas – Dudl, Švestka (79. Brabec), Hudec – O. Novotný (63. Nkwinga).