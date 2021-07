Sus přišel krátce před začátkem letní přípravy z polského klubu Stal Mielec, kde strávil uplynulou sezonu. „Musím říct, že mě polská liga velmi překvapila. Ať už se to týká stadionů, zázemí nebo fanoušků. Myslím si, že v Česku je málo klubů, které by se v tomto ohledu mohly těm polským rovnat,“ konstatoval po zkušenostech, které během svého angažmá získal.

Přesto se rozhodl vrátit domů. A zvolil adresu, která pro něj rozhodně není neznámá. U Litavky totiž už v minulosti dvakrát působil. Naposledy v sezoně 2015/2016. „Abych řekl pravdu, tak se u mě od té doby nic moc nezměnilo. Pět let jsem žil v Ostravě, ale také jsem vystřídal asi pět angažmá. Jsem rád, že jsem se vrátil do Prahy, odkud teď dojíždím do Příbrami. Jsem za to rád. Vím, co mě čeká a s tím jsem sem i šel,“ nechala se slyšet posila.

A to samé platí i o FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. „V druhé lize už mám také několik sezon odehraných, takže vím do čeho jdu. Musíme si zvyknout na úplně jiný styl hry. Oproti první lize je to více o bojovnosti, navíc nás čeká hodně výletů na Moravu. Nebude to nic jednoduchého, ale určitě je v našich silách, abychom to zvládli. Musíme v každém případě jezdit jeden za druhého,“ zakončil Martin Sus.