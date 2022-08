Na výjezd do východních Čech budou chtít hráči Příbrami co nejrychleji zapomenout. Znovu. Zatímco loni na podzim ztratili během chvilku dobře rozehraný zápas a domů odjížděli alespoň s bodem, tentokrát si domů odvezli třígólový výprask. Hotovo bylo přitom už po čtvrtině utkání.

Domácí totiž rozhodli o výhře v rozmezí dvaceti minut. Ve všech třech případech dostali míč do vápna po útoku ze strany. Nejprve už ve druhé minutě z první akce utkání dopravil míč do brány Průcha, po čtvrt hodině hry ozdobil utkání nůžkami Záviška, když efektivně poslal merunu za Melicharova záda po centru zprava. Do třetice si naběhl Jedlička a hlavou poslal balon za bezmocného Melichara.

„Herně to nebylo vůbec špatné, ale v tom se nerozhoduje. Tam kde to je důležité, v šestnáctkách, to bylo hodně slabé a to rozhodlo,“ komentoval trenér Příbrami Marek Nikl. Hosté mohli kontrovat a částečně se vrátit do hry v závěru prvního poločasu. Osmančíkova šance ale skončila na tyči.

Naděje Příbrami na jakýkoliv bodový zisk z utkání pohřbil Jakub Jeřábek v 57. minutě. Zatímco Josef Koželuh si šikovně posunul míč, tak záložník hostů ho trefil skluzem zezadu a rovnou viděl červenou kartu. „Pořád jsme hráli pořád stejně, presovali jsme, vyjma rozestavení jsme nic jiného nezměnili,“ podotkl Nikl. V tu chvíli ale oba týmy věděly, že o osudu zápasu je rozhodnuto duel se už jen dohrával. Chrudim mohla přidat čtvrtý gól, avšak Filip Firbacher zakončoval v ofsajdovém postavení.

Chrudim – Příbram 3:0 (3:0)

Branky: 2. Průcha, 15. Záviška, 22. Jedlička. ŽK: 2:1. ČK: 0:1. Rozhodčí: Kvítek – Kotalík, Poživil. Diváci: 750.

Příbram: Melichar – Čejka, Fišl, Stropek, Dudl – M. Čermák (C), J. Jeřábek, Musil (80. V. Novotný), Petrák – Osmančík (80. Vokřínek), Surmaj (80. Vott).