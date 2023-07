Fotbalisté Příbrami mají za sebou povedenou generálku na novou sezonu. Divizní pražskou Admiru porazili vysoko 6:0. Na hřišti u toho byl i s kapitánskou páskou na ruce Josef Hušbauer, který u řeky Litavky podepsal teprve v pátek. O den později si naskočil už k zápasu v dresu, v němž nakoukl do velkého fotbalu. V rozhovoru přiznal, co bylo klíčové, že nakonec podepsal se třetím týmem loňského ročníku druhé nejvyšší soutěže.

Josef Hušbauer po generálce s Admirou | Video: Zdeněk Brož/FK Příbram

Máte za sebou první zápas za Příbram, který byl generálkou na nový ročník druhé nejvyšší soutěže: S jakými pocity jste šel ze hřiště?

Musím říct, že super. Výkon byl velmi dobrý. Ani jsem nečekal, že se nám bude takhle dařit. Dali jsme hodně gólů, což je vždycky klíčové takhle v generálce, abychom se připravili na ligu. Hlavně si myslím, že ta hra celkově, že jsme hráli to, co chceme a doufejme, že si jí přeneseme do ligy.

Určitě jste dostal od trenéra nějaké pokyny, jak chce Příbram hrát a co od vás očekává. Jak jste se sladili?

Přišel jsem vlastně poprvé v pátek, takže mám za sebou jeden trénink. Pak byl hned zápas. Řekli jsme si základní pokyny, a když máte kolem sebe mladé kluky, které to odlítají, tak je to dobré (směje se).

Zmínil jste mladé hráče. Jakou kabinu jste potkal?

Tak vlastně jediného koho znám, je Tomáš Wágner, se kterým jsem hrál od mládežnických reprezentací a i v Příbrami. Potkali jsme na Kypru. Znám pár jmen, ale jinak se jedná všechno o mladé kluky, takže se spíš zatím seznamuji.

Samozřejmě se nelze vyhnout vašemu příchodu do Příbrami. Jak se zrodil?

Určitě to nebylo v plánu. Měl jsem nějaké nabídky, ale jak z rodinných důvodů, tak i z těch fotbalových jsem se rozhodl na poslední chvíli vrátit a zkusit jít zase do Čech. Byl jsem rád, že Příbram, když slyšela, že se chci vrátit, tak měla okamžitý zájem, což rozhodlo. Začínal jsem tady hrát velký fotbal, takže pro mě nebylo co řešit. Mám to kousek od domova. Příbram znám hodně dobře a jsem rád, že tady můžu být. Uvidíme, jak bude liga probíhat.

Jak jste na tom, co se týče fyzičky?

Určitě je to horší. Končil jsem někdy koncem dubna, kdy jsem měl poslední zápas, takže jsem dva a půl měsíce bez něj i tréninku. Připravoval jsem se individuálně. Nějakou fyzičku určitě mám naběhanou, ale s tím balónem je třeba určitě víc pilovat a určitě dynamika a zase se dostat do tréninku. Běh není to, co je důležité. Zápasy a tréninky dají nejvíc. Budu potřebovat ještě nějaký čas.