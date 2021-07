Příbramští zahájili přípravu v pondělí v areálu stadionu Na Litavce, kde se budou připravovat do 10. července. Následně budou opět ladit formu i na týdenním soustředění v Rakousku. „Dají se tam perfektně dotáhnout fotbalové a taktické prvky. V Rakousku je vždy výborná herní průprava, protože tam jsou opravdu kvalitní soupeři, zároveň tam hráči mají perfektní režim,“ vysvětluje tradiční krok Jan Starka.

Od samotné soutěže očekává to samé jako jeho otec – prezident klubu Jaroslav Starka. Tedy to, že v ní bude převládat fyzická stránka věci nad fotbalovostí. „ Není to tak dávno, co jsme v ní byli, co jsme ji hráli, takže asi víme, co očekávat. Určitě k tomu přistoupíme zodpovědně a k té fyzičce, kterou jistě máme, přidáme právě i tu fotbalovost,“ poukazuje na jistou výhodu, kterou by měli Středočeši disponovat oproti většině svých soupeřů.

Právě ta by měla asi nejvýraznější měrou přispět k tomu, že se příbramským fotbalistům podaří zopakovat kousek ze sezony 2017/2018 – okamžitý postup zpět do FORTUNA:LIGY. „Ta cesta je pořád stejně náročná,“ podotýká Starka, přestože letos postupuje na rozdíl od zmíněné sezony přímo pouze vítěz. „Vím, že při posledním postupu jsme byli druzí, což by tentokrát znamenalo baráž, která je samozřejmě velmi složitá. Trenéři ale určitě připraví hráče tak, že to bude vidět. A kdyby na baráž došlo, tak budu stejně věřit, že se nám to podaří,“ říká.

Ke splnění vytyčeného cíle bude důležité zachytit už samotný úvod soutěže. Ten nebude pro Příbram vůbec jednoduchý, protože bude zahajovat na půdě Prostějova, který v uplynulém ročníku skončil na třetím místě. Paradoxně by to ale mohla být výhoda, jelikož v závěru minulé sezony FORTUNA:LIGY se Příbrami dařilo více právě na hřištích soupeřů.

„Nevím, jestli jsem se to naučili, ale stoprocentně jsme konečně po dlouhé době měli nějakou šňůru bodů z venkovních hřišť. Sám jsme zvědavý, na kolik zápasů se nám tato série povede protáhnout,“ zakončil Jan Starka.