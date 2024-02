Před startem jarní části FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ohlásila fotbalová Příbram nejčerstvější posilu. Na půlroční hostování přišel do týmu 19letý Vojtěch Hora z Českých Budějovic. A hned se uvedl dvěma gólovými asistencemi. S novými spoluhráči ale i tak musel skousnout porážku 2:4.

Vojtěch Hora v dresu Příbrami | Foto: Zdeněk Brož/FK Příbram

V duelu s Viktorií Žižkov představila Příbram novou tvář. Mladého útočníka z Českých Budějovic, který byl hodně aktivní a také často vidět. Nakonec si připsal dvě asistence, když na jeden gól přihrál a u druhého vybojoval penaltu. „Je vidět, že nějaký potenciál v něm je,“ řekl na jeho adresu trenér Karel Krejčí, který si jeho výkon pochvaloval.

Devatenáctiletý útočník se ukázal v dobrém světle a rozhodně naznačil, že by pro jasní část sezony mohl být pro Příbram přínosem. Dvě asistence v jeho podání to jen potvrzují. „Mám rád souboje u vápna. Chci si ten balón brát takhle, že z toho byla gólová asistence a nakonec pak i penalta, to už tak někdy je. Docela kvalitní zápas na to, že jsem tady pár dní,“ pochvaloval si stále ještě teenager z Českých Budějovic.

Jeho samotného přesun z jihu Čech k řece Litavce zaskočil. „Seběhlo se to trošku rychleji, než jsem čekal,“ přiznal Hora. Z Českých Budějovic zamířil do Příbrami na hostování do konce sezony bez opce. V dresu Dynama naskočil do první ligy v deseti zápasech, ve kterých vstřelil jeden gól. Dalších pět startů přidal za rezervu, kde se prosadil dvakrát. V zelenočerném dresu se potká s dalšími dvěma spoluhráči z Dynama Janem Brabcem a Davidem Krchem.