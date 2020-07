V předchozích pěti duelech, které oba soupeři mezi sebou sehráli, se jednou radovali Středočeši a hned čtyřikrát skončilo jejich měření sil remízou. Že tentokrát bude všechno jinak, bylo zřejmé už krátce po uplynutí úvodní čtvrthodiny.

To už Zbrojovka vedla o dvě branky. Nejprve si na Pachlopníkův roh naskočil Čermák a o čtyři minuty později využil nabídky centrujícího Bariše zase Růsek.

V dalším průběhu sice měla své šance i Vlašim, ale Závišku vychytal Folder, kapitán Janda hlavičkoval po přestávce nad branku a přáno nebylo ani stoperu Blechovi, který se po rohovém kopu poslal míč pouze do rukavic brněnského brankáře.

Místo zdramatizování průběhu tak naopak přišla pojistka v podobě třetího gólu domácích. Postaral se o něj opět Růsek, který dorazil míč do sítě poté, co Bačkovský do jeho blízkosti pouze vyrazil tvrdý nástřel Hladíka z pravé strany.

Stále to ale nebylo ze strany Zbrojovky všechno! Vlašimský gólman Bačkovský sice dalším brněnským atakům dlouho odolával, v nastaveném času ale chyboval, když jeho pokus o kličku vystihl Hladík, jenž se tak po asistenci nakonec dočkal i branky a završil výsledek utkání.

Zatímco pro Brno se jednalo o poslední vystoupení v letošním ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY (teď musí čekat na to, jak to vzhledem k situaci v prvoligové Karviné bude s baráží), Vlašim má možnost čtyřgólový debakl ještě napravit.

Čeká ji totiž ještě dohrávka 24. kola soutěže v Třinci, která je na programu v pátek od 18 hodin. Pokud ji svěřenci trenéra Daniela Šmejkala zvládnou za tři body, skončí v letošním ročníku na osmém místě, na které momentálně ztrácí z jedenácté příčky dva body.

FC Zbrojovka Brno - FC Sellier & Bellot Vlašim 4:0 (2:0). Branky: 12. Ad. Čermák, 16. Růsek, 71. Růsek, 90+2. Hladík ŽK: 88. Sváta (VLA). Rozhodčí: Hanousek – Kotík, Dresler.

FC Zbrojovka Brno: Floder – Bariš, Dreksa (C), Endl, Štepanovský – Pachlopník (65. M. Vintr), J. Sedlák, Ad. Čermák, Vaněk (46. Eismann) – A. Fousek (46. Hladík), Růsek.

FC Sellier & Bellot Vlašim: Bačkovský – Vedral, J. Štochl, Broukal, Mil. Kadlec (61. Sváta) – Záviška, Janda (C) (61. Dias), Průcha, Blecha – V. Svoboda, Vrána (61. Diamé).